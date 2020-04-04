Son Dakika › Güncel › Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı (2) - Son Dakika
Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı (2)
6 saat önce
GÜVENLİK KAMERASI SALDIRIYI GÖRÜNTÜLEDİBayraklı ilçesindeki ASM'ye gelen D.Y. adlı kadının merkezin kapılarını zorlayıp bağırdığı, içeri girerek hemşireye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
GÜVENLİK KAMERASI SALDIRIYI GÖRÜNTÜLEDİ
Bayraklı ilçesindeki ASM'ye gelen D.Y. adlı kadının merkezin kapılarını zorlayıp bağırdığı, içeri girerek hemşireye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
Nevra UÇKAÇ/İZMİR,
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:55 Kaynak: DHA
Son Dakika Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi