Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında mide bulandıran detay! Sırtını dinlerken vücuduna dokunmuş - Son Dakika
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Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında mide bulandıran detay! Sırtını dinlerken vücuduna dokunmuş

10.12.2022 13:37
Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında mide bulandıran detay! Sırtını dinlerken vücuduna dokunmuş

Çatalca'da bir aile sağlığı merkezinde çalışan doktor E. B., 3 kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. E. B., suçlamalarda bulunan kız çocuklarından birini sırtını dinlerken vücuduna dokunarak taciz etmiş.

Kaynak: DHA
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Çatalca, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında mide bulandıran detay! Sırtını dinlerken vücuduna dokunmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında mide bulandıran detay! Sırtını dinlerken vücuduna dokunmuş - Son Dakika
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