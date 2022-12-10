Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında iğrenç ayrıntı! Sırtını dinlerken vücudunu ellemiş

İstanbul'un Çatalca ilçesinde muayeneden eve döndükten sonra odasına kapanarak ağlamaya başlayan 12 yaşındaki kız çocuğunun ailesine söyledikleri sözlerle ortaya çıkan taciz skandalında detaylar mide bulandırıyor.

SIRTINI DİNLERKEN VÜCUDUNA DOKUNDU

Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezine giden 12 yaşındaki kız, muayene olmak için doktor E.B.'nin (38) yanına gitti. İddiaya göre E. B., kız çocuğunun sırtını dinlerken vücuduna dokunarak hastasını taciz etti.

2 KIZ ÇOCUĞUNU DAHA TACİZ ETMİŞ

Muayenenin ardından odadan çıkan kız ağlamaya başladı. Küçük kız ailesine ve rehber öğretmenine olayı anlattı. Bunun üzerine aile polise giderek doktordan şikayetçi oldu. E.B.'nin yaşları 12 ve 16 arasındaki değişen 2 kız çocuğunu da taciz ettiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan E. B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.