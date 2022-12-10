Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında iğrenç ayrıntı! Sırtını dinlerken vücudunu ellemiş - Son Dakika
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Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında iğrenç ayrıntı! Sırtını dinlerken vücudunu ellemiş

10.12.2022 14:45

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde çalışan doktor E. B., 3 kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. E. B. iddiaya göre; suçlamalarda bulunan kız çocuklarından birini muayene esnasında sırtını dinlerken vücuduna dokunarak taciz etmiş.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde muayeneden eve döndükten sonra odasına kapanarak ağlamaya başlayan 12 yaşındaki kız çocuğunun ailesine söyledikleri sözlerle ortaya çıkan taciz skandalında detaylar mide bulandırıyor.

SIRTINI DİNLERKEN VÜCUDUNA DOKUNDU

Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezine giden 12 yaşındaki kız, muayene olmak için doktor E.B.'nin (38) yanına gitti. İddiaya göre E. B., kız çocuğunun sırtını dinlerken vücuduna dokunarak hastasını taciz etti.

Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında mide bulandıran detay! Sırtını dinlerken vücuduna dokunmuş

2 KIZ ÇOCUĞUNU DAHA TACİZ ETMİŞ

Muayenenin ardından odadan çıkan kız ağlamaya başladı. Küçük kız ailesine ve rehber öğretmenine olayı anlattı. Bunun üzerine aile polise giderek doktordan şikayetçi oldu. E.B.'nin yaşları 12 ve 16 arasındaki değişen 2 kız çocuğunu da taciz ettiği tespit edildi.

Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında mide bulandıran detay! Sırtını dinlerken vücuduna dokunmuş

TUTUKLANDI

Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan E. B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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İstanbul, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında iğrenç ayrıntı! Sırtını dinlerken vücudunu ellemiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile sağlık merkezinde kız çocuklarına taciz olayında iğrenç ayrıntı! Sırtını dinlerken vücudunu ellemiş - Son Dakika
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