Aile sağlık merkezinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çankırı ilindeki bir aile sağlık merkezinden cep telefonu çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli Karabük'te yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Eldivan ilçesinde bulunan bir aile sağlık merkezinden cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını izleyen ve görgü tanıklarını dinleyen jandarma, şüphelinin E.T. (33) olduğunu ve kullandığı aracın plakası ile Karabük istikametine gittiğini belirledi.

Bilgi verilen Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı il girişinde bulunan Cildikısık Tüneli mevkisinde durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, çalıntı olduğu iddia edilen bir telefon ve sim kartı ele geçirildi.

Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.