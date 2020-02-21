Aile şirketleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da aile şirketlerinin sonraki kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti başlatıldı.

Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliği (AŞI) Projesi kapsamında, aile şirketlerinin ikinci ve üçüncü kuşaklara sağlıklı bir şekilde devredilmesi amaçlanıyor.

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'da faaliyet gösteren MARKA'nın 10 yıldır önemli çalışmaları hayata geçirdiğini söyledi.

Son 3 yıldır kalkınma ajanslarının, sonuç odaklı programlar üzerinde çalıştığını belirten Çöpoğlu, MARKA'nın 2020 yılında sonuç odaklı programlarından birinin, stratejik yönetim danışmanlığı hizmeti olduğunu ifade etti.

Stratejik yönetim danışmanlığı hizmetinin en önemli ayağını aile şirketlerinin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliğinin oluşturduğunu dile getiren Çöpoğlu, bu konuda MARKA'nın geçen yıldan beri hazırlık çalışması sürdürdüğünü aktardı.

"Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ülkenin kalkınması açından önemli"

Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde aile şirketi bulunduğunu belirten Çöpoğlu, aile şirketlerinin sürdürülebilirliğinin ülkenin kalkınması açısından önemli olduğuna işaret etti.

Çöpoğlu, "Aile şirketlerinin ikinci, üçüncü, dördüncü kuşaklara devrinde, geçişinde çok büyük sıkıntılar var. Elde ettiğimiz verilere göre, aile şirketlerinin yüzde 85'i üçüncü, dördüncü kuşağa geçemeden yok olup gidiyor, dağılıyor. Buradaki sermaye ve büyük değerlerimiz miras kavgasından, anlaşmazlık yüzünden, iş ilişkisini iyi yönetemedikleri için yok oluyor." diye konuştu.

"Zayıf halkayı güçlendireceğiz"

Çöpoğlu, Türkiye'de son zamanlarda pek çok üniversite ve sivil toplum kuruluşunun bu konuda çalışmaya başladığını, MARKA olarak sorumluluk bölgelerinde sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, OSB'ler ve diğer paydaşlarla envanter çalışması yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'deki genel durumla bölgemizdeki genel durum çok farklı değil. Bölgemizdeki aile şirketleri de aynı sorunları yaşıyor. Bu sene MARKA uzmanlarıyla önemli bir mesaimizi aile şirketlerinin sürdürülebilirliğine harcayacağız. Onların bir fotoğrafını çekeceğiz. Birinci kuşakla ilgili şirketler hedef kitlemiz değil. Sorun ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşağa geçememesi. Oradaki zayıf halkayı güçlendireceğiz. Çok büyük bir özveriyle ve girişimcilik ruhuyla kurulan aile şirketlerinin sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde hem sermaye devrini hem orada kazanılmış know-howların devredilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Projemizin amacı sadece aile şirketlerini kurtarmak değil, ülkemizin ve bölgemizin ekonomisini de kurtarmak."

"Aile şirketlerimizi 'AŞI'layacağız"

Çöpoğlu, Türk insanının sıfırdan kurduğu bir şirketi inanılmaz noktalara taşıyabildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dolayısıyla halihazırda bölgemizdeki girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın, aile şirketlerimizin sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde, yönetilir bir şekilde geçişini sağladığımız zaman hem bölgemizdeki birikim hem de teknoloji ve sermaye birikimi yok olmayacak. Projemizin ismi Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliği, buna biz 'AŞI' projesi diyoruz. Aile şirketlerimizi 'AŞI'layacağız. Aşı tutacak inşallah. Bölgemizde üçüncü, dördüncü kuşağı göremeyen aile şirketlerimizin, belki de yüzde 100'ü bunu görecek. Üçüncü ve dördüncü kuşağı görebilen aile şirketlerimiz oranı yüzde 15'i bulmuyor. Bu inanılmaz kötü bir rakam. Bunları yüzde 85'lere, yüzde 100'lere çıkarmamız lazım ki oradaki birikimi hem aile şirketlerimize hem bölge ekonomisine hem ülke ekonomisine kazandıralım."