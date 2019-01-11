Aile şirketleri için üçlü işbirliği
2 saat önce
Türkiye iş dünyasının bilinen ama belki de en çok göz ardı edilen konularının başında gelen aile şirketlerinin geleceğe taşınması, Bursa'da geniş kapsamlı olarak ele alınacak.
Türkiye
iş dünyasının bilinen ama belki de en çok göz ardı edilen konularının başında gelen aile şirketlerinin geleceğe taşınması, Bursa
'da geniş kapsamlı olarak ele alınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:15
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