Son Dakika Haberleri: Aile şirketleri için üçlü işbirliği

Aile şirketleri için üçlü işbirliği

2 saat önce

Türkiye iş dünyasının bilinen ama belki de en çok göz ardı edilen konularının başında gelen aile şirketlerinin geleceğe taşınması, Bursa'da geniş kapsamlı olarak ele alınacak.

Aile şirketleri için üçlü işbirliği, System.String[]
Türkiye iş dünyasının bilinen ama belki de en çok göz ardı edilen konularının başında gelen aile şirketlerinin geleceğe taşınması, Bursa'da geniş kapsamlı olarak ele alınacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:15 

Türkiye, Bursa, Ekonomi
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