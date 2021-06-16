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Pandemi süresince aile şirketlerinin %41'i maliyetlerini azalttı - Son Dakika

Pandemi süresince aile şirketlerinin %41'i maliyetlerini azalttı

16.06.2021 10:44
Pandemi süresince aile şirketlerinin %41'i maliyetlerini azalttı, System.String[]

Pandeminin aile şirketlerine etkilerini inceleyen KPMG araştırması; Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinde 75 ülkede 2 bin 493 aile şirketi ve 517 işletme ile gerçekleştirildi. Pandemi süresince aile şirketlerinin %41'i maliyetlerini azalttı

Dünyadaki tüm işletmeler gibi aile şirketleri de Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan küresel sağlık krizine hazırlıksız yakalandı. Krizden bir yıl sonra aile şirketleri esneklik, çeviklik ve zorluklara adapte olma yeteneklerini kullanarak Covid-19'u geride bırakıyor.

Yapılan araştırmada işletmelerin pandemiyi nasıl karşıladığı, belirsizliği nasıl yönettiği, duruma adapte olmak, kendilerini korumak ve hatta işletmelerini büyütmek için neler yaptığı ele alındı. KPMG'nin Küresel Aile Şirketleri Raporu, aile işletmelerinin kriz yönetimi, kısa vadeli aksiyonları ve uzun dönem için belirlediği stratejiler ile dünyaya nasıl dayanıklılık dersi verdiğini gösteriyor ve aile şirketlerini geleceğe hazırlayacak alanlara ışık tutuyor.

Rapordan bazı başlıklar şöyle:

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 42'si birinci kuşak, yüzde 36'sı ikinci, yüzde 14'ü üçüncü ve yüzde 8'i dördüncü kuşak.

2020'den 2021 başına kadar geçen süreçte aile şirketlerinin yüzde 22'si gelirlerini korurken yüzde 69'u gelir kaybına uğradı. Yüzde 9'u ise gelirlerini artırdı.

Dünya genelinde aile şirketleri iş gücünde yüzde 8,56, aile dışı işletmelerde ise yüzde 10,24 azalma yaşandı. Yüzde 4.31 oranla en az kayıp Avrupa'da, yüzde 20,07 oranla en yüksek kayıp ise Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde kaydedildi.

Bu süreçte aile işletmelerinin yüzde 76'sı devlet desteği aldığını belirtti. Bunların yüzde 21'i hükümet sübvansiyonlarından, yüzde 43'ü mali destek ve yüzde 36'sı vergi indiriminden ve ertelemelerden yararlandı.

Aile şirketlerinin yüzde 41'i maliyetlerini azaltmayı, kesmeyi veya yatırımlarını ertelemeyi tercih etti.

Yüzde 36'sı çalışan sayısını, çalışma saatlerini veya maaşları azalttı

Yüzde 14'ü kendini yeniden yapılandırdı, geçici veya kalıcı olarak kapandı.

Yüzde 9'u yönetici maaşlarını düşürdü veya teşvikler ve tazminatları yeniden planladı.

Gelirleri Covid-19'dan etkilenenlerin yüzde 17'si aslında bir gelir artışı yaşadı. Tahmin edilebileceği gibi, bu, ürün ve hizmetlerine yönelik artan talepten doğrudan yararlanan şirketleri içeriyor.

Şirketlerin büyük kısmı değişime uyum sağladı ve işlerini yeni fırsatlardan yararlanmak için yeniden inşa edebildi. Dayanıklılık ve çeviklik avantaja dönüştü.

Gelenekselle modern birleşti

Pek çok aile şirketi, pandeminin şirketlerine getirdiği beklenmedik etkiler sonucunda ailenin işin daha çok parçası olması gerektiğini anladılar. Ailenin yeniden işin içe girmesi önem kazandı. Ailenin amacının ve değerlerinin bozulmadan kalmasını sağlamak için özellikle yaşça büyük aile bireyleri işe geri döndü ve paydaş ilişkilerini yönettiler.

Genç nesiller de aynı şekilde işe dahil oldular. Teknolojik bilgileriyle ailenin iş operasyonlarını dönüştürmek için dijital çözümleri belirleme, yeni pazarlar keşfetme ve bu pazarlara uygun teknolojik ürün ve hizmet geliştirme konularında aileye yön gösterdiler.

Aile şirketlerinin Covid-19'a yanıt verme yöntemleri, hızlı hareket etme ve uyum sağlama konusundaki olağanüstü rekabet avantajlarını bir kez daha gösteriyor. En zorlu zamanlarda bile bir geri dönüş yapma konusundaki dayanıklılıklarını kanıtladılar. Dahası, hem aile şirketlerine hem de diğer şirketlere, şirketlerini geleceğe taşırken finansal ve finansal olmayan tüm varlıklarından nasıl yararlanacaklarını gösterdiler.

Pandemi süresince aile şirketlerinin %41'i maliyetlerini azalttı
Pandemi süresince aile şirketlerinin %41'i maliyetlerini azalttı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Orta Doğu, Afrika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Pandemi süresince aile şirketlerinin %41'i maliyetlerini azalttı - Son Dakika Ekonomi


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