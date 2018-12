Aile Şirketlerinin 3. Kuşağı Geleneksel Ticareti E-ticarete Dönüştürüyor

Hızla büyüyen e-ticaret sektörünün iddialı firmalarından Battaniye.com.tr 'nin E-Ticaret Direktörü Yasemin Özmercan, geleneksel ticaret yapan aile şirketlerinin 3. kuşak temsilcilerinin e-ticarete yöneldiğini belirterek, e-ticaretin altın kurallarını anlattı. Uşak 'ta faaliyetlerini sürdüren ve ülke genelinde tekstil sektörünün önde gelen bir firmanın 3. kuşak temsilcisi olan iş kadını Yasemin Özmercan ile çalışma arkadaşları yaklaşık bir buçuk yıl önce kurulan Battaniye.com.tr isimli e-ticaret sitesinin hikayesini, e-ticaret sektörünün ekonomik yapısını ve e-ticarette başarılı olmanın altın kurullarını anlattılar.Özmercan 40 senedir ev tekstili üreten bir firma olduklarını belirtirken, artık yenilenen alışveriş ihtiyaçları kapsamında ürünlerinin daha kolay bulunabilir hale gelmesi için e-ticaret sektörüne adım attıklarını söyleyerek şöyle devam etti; "Bir buçuk yıl önce bir web sitesi ile yola çıktık ve e-ticaret yapıyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi ürün çeşitliğini her geçen gün artırıp, müşteri portföyümüzü genişletip yurt dışına da hizmet verebilmek. Yüz yüze gelemediğimiz müşterilerimize dokunabilmek için gelen siparişlerin paketlerine anlamlı hediyeler ekliyoruz; kitap, kitap ayracı gibi. E-ticarette başarıya ulaşmak için ilk önce azimli ve tutkulu olmamız gerek. İyi bir network e sahip olmalıyız. Ekip ve uyum içerisinde organize olmak. Hızlı gelişen bir sektör olduğu için yenilikleri iyi takip etmek e-ticaretin önemli adımları. Bunun yanında sosyal medya en önemli unsurlardan. İstenilen kitleye ulaşmak için her türlü imkan mevcut. Sosyal medyayı ne kadar anlamlı kullanırsak geri dönüşün o kadar arttığını gözlemliyoruz. E-ticaretin çok zor kuralları yok. Bir ürününüz varsa e-ticaretin kural ve kavramlarını öğrenerek hemen başlayın. Özellikle üretim yapan aile şirketlerinin 3. kuşağı olarak şu mesajı vermek istiyorum; mevcut geleneksel ticarete ve sisteme dijital bir yön vermeliler."Şirketin Sistem Yöneticisi Reşit Utandı ise e-ticaretin 2018 yılında pazar payının yıl sonu beklentisinin 50 milyar TL olduğuna dikkat çekerek her geçen gün bu sektörün ivme kazandığını söyledi. Utandı; "Yeni yıl hedeflerimiz arasında bilinirliğimizi artırarak, sektördeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. 2019 yılında e-ticaret sektörü pazar payı hedefini mutlaka artıracaktır. Bazen iniş-çıkışlı ekonomi şartları olabiliyor. Bununla beraber e-ticaret her imkanı parmaklarınızın ucuna taşıyan bir kolaylık ve aradığınız her ürünü bulabileceğiniz vazgeçilmez bir sektör olma yolunda hızla ilerliyor. 2019 yılında da bu sektörün çıkışını sürdüreceğini tahmin ediyoruz" dedi.Firmanın Operasyon Uzmanı Bilge Atan da e-ticarette müşterilerin en önem verdiği konulardan birinin de hızlı ve doğru ürün teslimatı olduğunu söyledi. Yüz yüze diyaloğun olmadığı bu sektörde müşterilerle 7/24 irtibat kurmanın önemine değinen Atan; "Her zaman açık olan bir işletmeniz varsa müşterilerinde bir muhatabı olması gerekiyor. Canlı destek, irtibat numaraları ve talep formları gibi. Tabi ki bunu samimi ve çözüm odaklı yapmak görmediğimiz müşterilerimize dokunmamızı sağlıyor. Verdikleri siparişlerin yanında çam sakızı çoban armağanı hediyelerimiz de müşterilerimizin e-ticarete olan güvenini alışveriş şeklinin değişmesine katkı sağlıyor" dedi. - UŞAK