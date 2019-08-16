Son Dakika Haberleri: Aile şirketlerinin ömrü 24 yıl ile sınırlı
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Aile şirketlerinin ömrü 24 yıl ile sınırlı

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Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, "Ekonomimizin neredeyse yüzde 95'ini aile şirketleri oluşturuyor.

Aile şirketlerinin ömrü 24 yıl ile sınırlı, System.String[]
Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, "Ekonomimizin neredeyse yüzde 95'ini aile şirketleri oluşturuyor. Ancak 1999'dan önce kurulan aile şirketleri büyük risk altında. Şirketlerin önemli kısmı ikinci nesilde ortadan kalkıyor." dedi.
Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:22 
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