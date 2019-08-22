Son Dakika Haberleri: Aile süsü veren kaçakçılar polisten kaçamadı
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Aile süsü veren kaçakçılar polisten kaçamadı

1 saat önce

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir komyenetin kasasından 3 bin 280 kaçak sigara ele geçirdi.

Aile süsü veren kaçakçılar polisten kaçamadı, System.String[]

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir komyenetin kasasından 3 bin 280 kaçak sigara ele geçirdi.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat şubesi ekipleri aldıkları istihbari bilgi neticesinde aile süsü vererek seyir halinde olan 41 ADD 431 plakalı kamyoneti durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada kamyonetin muhtelif yerlerine zulalanmış 3 bin 280 kaçak sigara ile 15 paket pipo tütünü ele geçirdi. Kamyonet sürücüsü M.Ş.K. hakkında sigara kaçakçılığı suçlarından işlem yapılacağı bildirildi. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
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