Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

30.03.2022 09:53

Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı.

Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

ADANA - Adana'da kendilerine aile süsüyle yolculuk yaparak 4 kilo 700 gram esrar ile yakalanan yeğen ve teyzesi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, D-400 Karayolu üzerinde seyir halinde olduğu belirlenen otomobilin peşine düştü. Uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpek Aşil ile arama yapıldı. Aşil'in, otomobilin arka tamponuna tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yakıt deposu ile çamurluğun arasına zulalanmış 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü V.K. ile yanındaki teyzesi Z.D. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen V.K. ifadesinde, "Uyuşturucu maddeyi kullanmak için aldım. Teyzemden korkup, çekindiğim için de sakladım" dedi. Z.D. ise akraba ziyaretine gitmek için yeğenine eşlik ettiğini, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.D. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile süsüyle uyuşturucu sevkiyatı... 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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