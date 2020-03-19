Aile ve Çalışma Bakanlığından çocuk evlerine üst düzey korona virüs önlemi - Son Dakika
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Aile ve Çalışma Bakanlığından çocuk evlerine üst düzey korona virüs önlemi

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeni tip korona virüs nedeniyle çocuk evlerinde üst düzeyde tedbirler alındı.

Aile ve Çalışma Bakanlığından çocuk evlerine üst düzey korona virüs önlemi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeni tip korona virüs nedeniyle çocuk evlerinde üst düzeyde tedbirler alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunda hizmet vermekte olan çocuk bakım kuruluşlarında kalan ve aile odaklı hizmet modellerinden yararlanan çocuklara korona virüs enfeksiyonuna ilişkin yapılan bilgilendirmeler ile alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Huzurevlerimizle birlikte çocuk bakım kuruluşlarımızda da korona virüsle mücadele kapsamında gerekli tüm tedbirler alındı. Kuruluşlarımızda atılacak adımları yerel makamlarla iş birliği içerisinde önceden planladık ve acil eylem planı hazırladık" dedi.

Tüm çocuklara korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda gelişim özellikleri dikkate alınarak bilgilendirme yapıldığını, kişisel hijyen ve özel eşyalarının temizliği konusunda eğitim verildiğini belirten Bakan Selçuk, "Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp verme, göğüs ağrısı gibi şikayetlerinin olup olmadığı açısından sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz" diye konuştu.

Çocukların özellikle güvende olduğu duygusunun desteklenmesi için belirli tedbirler alınarak günlük rutin faaliyetlere devam ettiklerini, soru ya da endişelerinin olması halinde meslek personelleri tarafından gerekli açıklamaların yapılarak çocuklara psiko-sosyal destek verildiğini vurgulayan Selçuk, "Risk düzeyleri dikkate alınarak çocuklarımızın zorunlu haller dışında kuruluş, ev dışı etkinliklere katılmamalarını istiyoruz. Alınan tedbirler ve nedenleri konusunda çocuklarımıza, ailelerine ve yakınlarına tedbirlerin önemine ve gerekliliğine vurgu yaparak bilgilendirmede de bulunuyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, kuruluşlarda görev yapan personelin tümünün düzenli sağlık taramalarının ve kontrollerinin yapıldığını, risk görülen çalışanların ivedilikle hastaneye sevk edildiğini de belirtti. Bakan Selçuk, "Çocuk bakım kuruluşlarının tamamını dezenfekte ettik. Ortak kullanım alanlarının temizlik ve hijyen durumlarını sık aralıklarla kontrol ediyor, kuruluşlarımızın periyodik olarak dezenfekte edilmesi çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

Kuruluşlarda yeterli sayıda maske ve dezenfekte malzemelerinin bulunduğunu da belirten Selçuk, aile yanında desteklenen çocuklar için de ayrıca çalışma yaptıklarını dile getirdi. Selçuk, "Koruyucu Aile, Evlat Edinme ile Sosyal ve Ekonomik Destek Birimlerinde görev alan mesleki personelimiz ile sosyal hizmet modellerimizden yararlandırılan tüm çocuklarımızın sağlık takiplerini yapıyoruz. Çocuklarımız ve ailelerinin korunması kapsamında Sağlık Bakanlığınca hazırlanan korona virüse karşı 14 kural kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ailelere, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre dikkat etmeleri gereken kurallar konusunda bilgilendirme de yapıldı" şeklinde konuştu.

(Hülya Keklik - Neşra Durmaz/İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:25 Kaynak: İHA

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