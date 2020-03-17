Aile ve Çalışma Bakanlığından işaret dilinde "korona virüs" uyarıları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile ve Çalışma Bakanlığından işaret dilinde 'korona virüs' uyarıları - Son Dakika

Aile ve Çalışma Bakanlığından işaret dilinde "korona virüs" uyarıları

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işitme engelli vatandaşlar için işaret dilinde "Koronavirüs Riskine Karşı Uymamız Gereken 14 Kural" başlığı ile bir video hazırladı.

Aile ve Çalışma Bakanlığından işaret dilinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işitme engelli vatandaşlar için işaret dilinde "Koronavirüs Riskine Karşı Uymamız Gereken 14 Kural" başlığı ile bir video hazırladı. Videoda, korona virüsün nasıl bulaştığı hakkında bilgi verilirken, alınması gereken tedbirler sıralandı.


Sağlık Bakanlığının virüsle ilgili kamuoyuna ilettiği 14 tedbir, bu video ile işitme engelli vatandaşlar için erişilebilir hale getirildi.


İşaret dilinde hazırlanan videoda, sosyal mesafe kuralından, vatandaşlardan yurtdışı seyahatlerini iptal etmeleri ya da ertelemelerine, yurtdışından dönüldüyse 14 gün evden çıkılmaması gerektiği ve yurtdışından geldiği bilinin kişilerle temas edilmemesi gerekliliğine kadar tam temel kurallara yer verildi.


Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı işaret dilindeki video, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:00:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile ve Çalışma Bakanlığından işaret dilinde "korona virüs" uyarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]