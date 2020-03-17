Aile ve Çalışma Bakanlığından işaret dilinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işitme engelli vatandaşlar için işaret dilinde "Koronavirüs Riskine Karşı Uymamız Gereken 14 Kural" başlığı ile bir video hazırladı. Videoda, korona virüsün nasıl bulaştığı hakkında bilgi verilirken, alınması gereken tedbirler sıralandı.



Sağlık Bakanlığının virüsle ilgili kamuoyuna ilettiği 14 tedbir, bu video ile işitme engelli vatandaşlar için erişilebilir hale getirildi.



İşaret dilinde hazırlanan videoda, sosyal mesafe kuralından, vatandaşlardan yurtdışı seyahatlerini iptal etmeleri ya da ertelemelerine, yurtdışından dönüldüyse 14 gün evden çıkılmaması gerektiği ve yurtdışından geldiği bilinin kişilerle temas edilmemesi gerekliliğine kadar tam temel kurallara yer verildi.



Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı işaret dilindeki video, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. - ANKARA