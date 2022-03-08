Aile ve koca şiddetinden kaçıp, şirket kurdu - Son Dakika

ANKARA'da anne ve babasından gördüğü şiddet nedeniyle 14 yaşında karakola sığınarak yurda yerleştirilen Gülay Ertek (27), 23 yaşında evlendikten sonra eşinden de şiddet gördü. Boşanma davası açıp, oğluyla belediyenin sığınma evine yerleşen Ertek, 3 ay temizlik şirketinde çalıştıktan sonra kendi temizlik şirketini kurdu. Ertek, şimdi kendisi gibi sığınma evinde kalan şiddet mağduru kadınları istihdam ederek hayata tutunmalarına destek oluyor.

Gümüşhane'de psikolojik sorunları olan anne ve babasından yıllarca şiddet gören Gülay Ertek, 14 yaşında karakola sığındı ve devlet tarafından koruma altına alınarak yetiştirme yurduna yerleştirildi. 18 yaşında Ankara'da bakanlığa bağlı sığınma evine geçen Ertek, markette çalışmaya başladı. Ertek, bir süre sonra burada tanıştığı iş arkadaşı A.E. ile evlendi. 1 yıl boyunca eşinden de şiddet gören Ertek, oğlunu alıp tekrar Yenimahalle Belediyesi'nin kadın sığınma evine yerleşti ve boşanma davası açtı. Burada kalırken temizlik şirketinde çalışmaya başlayan Ertek, kısa süre sonra belediyenin de desteği ile kendi temizlik şirketini kurdu. Gülay Ertek, kendi adı ve oğlunun adını verdiği 'Gülay Eren' temizlik şirketinde kendisi gibi şiddet mağduru olan ve sığınma evlerinde kalan 5 kadına da iş imkanı sundu.

'DEVLETTEN BAŞKA GİDECEĞİM YER YOKTU'

Ailesinden küçük yaşlardan beri şiddet gördüğünü belirten Gülay Ertek, "Babam ve annemden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğümden dolayı devlet beni yetiştirme yurduna aldı. 14 yaşından 18 yaşına kadar çocuk yetiştirme yurdunda kaldım. Reşit olunca ayrıldım. Yetiştirme yurdundan çıktıktan sonra karakola giderek kadın sığınma evi talebinde bulundum. Çünkü gidebileceğim devletten başka hiçbir yer yoktu. Bakanlığa ait kadın sığınma evinde kaldım. Kalırken de aynı zamanda çalıştım. Sonra kendi ayaklarımın üzerinde durmak istedim ve ayrılma kararı aldım. Markette çalışmaya başladım. Eşimle orada tanıştım. 2018 yılında evlendim. Oğlum dünyaya geldi. Evliliğim süresince hem fiziksel hem psikolojik şiddet gördüm. Kavgalı gürültülü bir ailede çocuk büyütmektense tek başıma çocuk büyütebileceğime inanıyordum. 1 yıl sonunda evliliğimi bitirmeye karar verdim ve kadın sığınma evine tekrar gitme kararı aldım" dedi.

'ONLARI ŞİRKETİMDE ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM'

Ertek, boşanma davasının devam ettiğini anlatarak, "Sığınma evinde kalırken mantı yapmayı öğrendim. Sonra temizlik şirketine başladım. 3 ay kadar çalıştım. Daha sonrasında kendi temizlik şirketimi açma kararı aldım. Şirketime oğlum ve kendi ismimi koydum. Bu hayatta 2 kişiyiz. Şu an 5 kadın personelim var. Kadın sığınma evinden ayrılırken çok samimi arkadaşlarım vardı. Onları yanıma aldım. Hedefim; evde eşlerine boyun eğmek zorunda olan, benim gibi kadın konukevlerinde kalan kadınlara örnek olup destek olmak. Onları kendi şirketimde çalıştırmak istiyorum. Çünkü ben çok zor günler geçirdim" diye konuştu.