Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi... - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi...

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı. - ANKARA

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