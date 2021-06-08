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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Ergüneş: "Türk İşaret Dili İşleyiş Programını E-Devlet Sistemine Geçirmeyi Düşünüyoruz" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Ergüneş: "Türk İşaret Dili İşleyiş Programını E-Devlet Sistemine Geçirmeyi Düşünüyoruz"

08.06.2021 00:21
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Ergüneş:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 7 Haziran Türk İşaret Dili (TİD) Bayramı dolayısıyla "Türkiye'de TİD Uygulamaları ve İşitme Engelli Bireylerin Hizmetlere Erişimi Paneli" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 7 Haziran Türk İşaret Dili (TİD) Bayramı dolayısıyla " Türkiye'de TİD Uygulamaları ve İşitme Engelli Bireylerin Hizmetlere Erişimi Paneli" düzenlendi.

Çevrimiçi gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Ergüneş, sosyal yardım ve sosyal hizmet programlarından ihtiyaç duyan tüm vatandaşların yararlanması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Hükümet olarak eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayatın her alanına engellilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayan Ergüneş, Türkiye'nin engellilerin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek güce sahip olduğuna inandığını söyledi.

Ergüneş, 2005'te Engelliler Hakkında Kanun ile hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"2007 yılında Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk lider oldu. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık.

Erişilebilirlik anlamında kamu kullanımına açık binaların; kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçları ile bilgi ve iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Eğitimlere ve denetimlerimize de devam edeceğiz. "

Bakanlık olarak hizmete yüzde yüz erişilebilirliği hedeflediklerini vurgulayan Ergüneş, bu kapsamda dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.

"TİD Programını e-devlet sistemine geçirmeyi düşünüyoruz"

İşitme engellilere yönelik görüntülü hizmet verildiğini belirten Ergüneş, "Önümüzdeki dönemde bir başka projenin daha hazırlıklarını yapıyoruz. Artık, işitme engelli bir kardeşim 7/24, hayatın her alanında hizmete ihtiyaç duyduğunda hizmet sunmaya başlayacağız. " dedi.

Şu an işaret dili tercümanı olarak 56 personelin bulunduğunu aktaran Ergüneş, şunları kaydetti:

"Türk İşaret Dili işleyiş programını da harekete geçirdik. Bunu inşallah e-devlet sistemine de geçirmeyi düşünüyoruz. Hükümetimiz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk ve tek eylem planı olan Otizm Eylem Planı'nı (2016-2019) uygulamaya koyduk. 2022-2025 dönemini kapsayacak eylem planını da hazırlamaya çalışıyoruz.

Ayrıca yapacağımız bir çalışmayla, 81 vilayetin 973 ilçesinde örgütlenen ve aynı zamanda her 3 bin aileye bir uzmanın görevlendirildiği bir yapı üzerinde çalışıyoruz. "

"Engellilerin dezavantaj yaşamamaları için çok ciddi çalışmalar yaptık"

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç da son 1, 5 yıldır kurumlarda ve evde bakımda olan engellilerin pandemi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte şunu gördük ki en büyük ihtiyacımız aslında bilgiye erişim konusu. Yani siz pandemi ile ilgili koruyucu-önleyici tedbirler ortaya koyuyorsunuz fakat bunu işitme engelli bireylere ve ailelerine anlatabilmek, onlarda davranış değişikliği oluşturabilmek pek de kolay değil. Genel Müdürlük olarak gerek MEB üzerinden yapılan EBA TV'deki ders içeriklerine gerek Sağlık Bakanlığımız tarafından üretilen kamu spotu ve içeriklere kadar, RTÜK ve diğer bakanlıklar üzerinden yapılan hizmetler konusunda resmi ve birebir görüşmeler sonucunda bu dönemde bilgiye erişim konusunda işitme engellilerin herhangi bir dezavantaj yaşamamaları için çok ciddi çalışmalar yaptık. "

Koç, hizmetlerin daha gelişebilmesi ve toplumun kesimlerinin tümüne erişebilmesi konusunda atılacak yeni adımlar ve alınacak tedbirler olduğunu belirterek, "Bugünkü bu toplantımız inşallah buna vesile olacak. Kamu kurumlarının yapmış olduğu hizmetleri, üretmiş olduğu hizmetlerdeki eksikleri, sahadan gelen talepleri de görmüş olacağız. Toplantının sonucunda alacağımız öneriler sonucunda da sistemimizi revize edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Ergüneş: Türk İşaret Dili İşleyiş Programını E-Devlet Sistemine Geçirmeyi Düşünüyoruz

İşaret Dili, Türkiye, Engelli, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcımız Sayın Ergüneş: 'Türk İşaret Dili İşleyiş Programını E-Devlet Sistemine Geçirmeyi Düşünüyoruz' - Son Dakika


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