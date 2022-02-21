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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş, Malatya'da - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş, Malatya'da

21.02.2022 14:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, "Son yetimin başını okşayıncaya kadar, son aç yatağına tok girinceye kadar ve son mağdur hakkını alıncaya kadar bu mücadeleyi beraber bakanlık olarak çalışanlarımızla birlikte yürütmeye gayret edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, "Son yetimin başını okşayıncaya kadar, son aç yatağına tok girinceye kadar ve son mağdur hakkını alıncaya kadar bu mücadeleyi beraber bakanlık olarak çalışanlarımızla birlikte yürütmeye gayret edeceğiz." dedi.

Ergüneş, Malatya'daki temasları kapsamında Vali Aydın Baruş'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Valilikte konuşan Ergüneş, Malatya'nın kendileri için önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, kenti yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Kentte hizmet memnuniyetini arttırma noktasında yapılabilecekleri istişare ettiklerini aktaran Ergüneş, şöyle konuştu:

"Bu milletin, halkımızın hak ettiği hizmet kalitesini bütün Malatyalı kardeşlerimize hediye etmek istiyoruz. Biz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal refahı paylaşan bir bakanlığız. Bu toplumdaki yetim, öksüz, kimsesiz, engelli ve yaşlısının tek sığınağı bizim bakanlığımız. Bütün bakanlığımızın çalışanları 7 gün 24 saat esasına göre bu hizmetleri vatandaşımıza götürmeye gayret ediyor. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmet kalitesini arttıracak güzel hizmetlere hep beraber imza atarız. Dolayısıyla biz bakanlık olarak hep şu şiar üzerine hareket ediyoruz. Son yetimin başını okşayıncaya kadar, son aç yatağına tok girinceye kadar ve son mağdur hakkını alıncaya kadar bu mücadeleyi beraber bakanlık olarak çalışanlarımızla birlikte yürütmeye gayret edeceğiz."

Ergüneş, bir basın mensubunun, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli F.D'nin emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanmasına ilişkin soruşturmanın ne aşamada olduğunu sorması üzerine, şunları söyledi:

"Soruşturma devam ediyor. Dolayısıyla onunla ilgili süreç devam ettiği için şu aşamada onunla ilgili bir şey söylememiz mümkün değil ama bakanlığımız bu tür şeylerde sıfır tolerans üzerine çalışır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim hedef kitlemiz belli. Dolayısıyla o hedef kitleye uygun hizmeti üretecek arkadaşlarla biz bu hizmeti yürütüyoruz. Bu anlamda da en ufak bir hatayı, en ufak bir kusuru bakanlık olarak asla tasvip etmiyoruz, affetmiyoruz ve bu kapsamda da zaten bakanlığımız müfettişleri o soruşturmayı başlattı ve devam ediyor."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş, Malatya'da
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş, Malatya'da
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş, Malatya'da

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Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Ergüneş'ten Başkan Gürkan'a ziyaret Son dakika haber: Bakan Yardımcısı Ergüneş'ten Başkan Gürkan'a ziyaret Bakan Yardımcısı Ergüneş, Vali Baruş'u ziyaret etti Bakan Yardımcısı Ergüneş, Vali Baruş'u ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş, Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş, Malatya'da

Selahattin Gürkan, İsmail Ergüneş, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş, Malatya'da - Son Dakika


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