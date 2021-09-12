Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay'da taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay'ın Hassa ilçesinde dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Serkan Baş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ergüneş, izinli geldiği memleketi Hassa ilçesinde kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitiren Baş'ın ailesine sabır ve başsağlığı diledi.
Ergüneş'e ziyaretinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ve Abdulkadir Özel eşlik etti.
Kaynak: AA
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