Bakan Yanık, acı haberi sosyal medyadan verdi: Arkadaşımızı ve kızını hain saldırıda kaybettik - Son Dakika
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Bakan Yanık, acı haberi sosyal medyadan verdi: Arkadaşımızı ve kızını hain saldırıda kaybettik

13.11.2022 22:55

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin acı haberi sosyal medya hesabından verdi. Yanık, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırı sonucu 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 81 kişi ise yaralandı. Olayın terör saldırısı olduğu üzerinde durulurken, güvenlik kamerası görüntülerinde bankta 40-45 dakika oturan bir kadının kalkarken çantasını bıraktığı ve dakikalar sonra patlamanın gerçekleştiği görülüyor.

BABA-KIZ SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan acı olayda hayatını kaybedenlerden ikisinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çalışan bir personel ve kızı olduğu öğrenildi.

ACI HABERİ BAKAN YANIK PAYLAŞTI

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun" dedi.

"BU KALLEŞ SALDIRIYI KINIYORUM"

Sözlerini sürdüren Yanık, "Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek." açıklamalarında bulundu.

Bakan Yanık, acı haberi sosyal medyadan duyurdu: Arkadaşımızı ve kızını hain saldırıda kaybettik
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İstiklal Caddesi, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık, acı haberi sosyal medyadan verdi: Arkadaşımızı ve kızını hain saldırıda kaybettik - Son Dakika
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