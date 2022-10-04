Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA Editör Masası'na konuk oldu: (5)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı verilmesiyle ilgili, "İlk etapta 6 bin cihaz temin edeceğiz ve dağıtacağız. Şu anda 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Yanık, AAtölye'de düzenlenen AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı ve bu kapsamda kaç çocuğun topluma kazandırıldığı sorusu üzerine Yanık, bu çalışmaları "Çocuklar güvende" üst başlığıyla yaptıklarını söyledi.

Sokakta çalıştırılan çocukların, risk gruplarından biri olduğunu belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı risk grupları var; eğitime devamlılığı bırakanlar, sokakta çalıştırılanlar gibi. Zaten eğitimden uzaklaşmak demek birtakım problemlere yaklaşmak demek. Çocuklar Güvende Programımız çerçevesinde bunlara yönelik, mobil ekiplerimiz takiplerini yapıyor. Gerek aileler, gerek çocuklarla ilgili psikososyal desteği sağlıyorlar. Bu kapsamda, bugüne kadar 201 bin çocuğumuza ve bunların ailelerine ulaştık. Onlara uygun sosyal hizmet modeli her neyse arkadaşlarımız onu belirliyor ve bu çerçevede hizmetlerimizi sürdürüyor. Uygun olan bu sosyal hizmet modellerinin neler olduğuna gelirsek, çocuk sadece yoksulluk nedeniyle eğitimden kopmuş veya sokakta çalışıyorsa o zaman sosyal-ekonomik destek sağlıyoruz. Aile odaklı çalışma bu. Çocuk ailenin yanında kalsın biz aileyi destekleyelim. Çocuğun ailenin yanında kalmaması gerekiyorsa, kurum bakımına aldığımız çocuklarımızda ilk tercihimiz koruyucu aile yanında kalıp bir aile ortamına kavuşması. Bu da mümkün değilse kurum bakımına alıyoruz. Burada ev ortamında. Çoğunluğu çocuk evleri, bir kısmı çocuk evleri sitesi şeklinde. Bir evde en fazla altı çocuğun kaldığı ve kardeşler varsa ve aynı cinsiyetteyse onları ayırmayacak şekilde çocuklarımıza ev ortamında hizmet sunan bir model."

"Akademik açıdan yüzümüzü güldüren bir sonuç aldık"

Yanık, kurum bakımı hizmet modelinde çocukların eğitim ve sağlık durumlarının takip edildiğini, yetenek ve kişisel becerilerini geliştirmelerine imkan sağlandığını belirterek, "Bu sene akademik açıdan yüzümüzü güldüren bir sonuç aldık. Kurum bakımından çıkan çocuklarımızdan 700'ü üniversite sınavına girdi. Yaklaşık yüzde 50'si bir programa yerleşti. Bunların arasında ilk 1000'e giren, derece yapan çocuklarımız var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu sonuç, kurum bakımında kalan çocuklarımız için de muazzam bir örnek oluyor. Daha başka güzel örnekler de var. Sporda çok başarılı çocuklarımız var. Milli takımlarda çok sayıda oyuncumuz var. Özellikle savunma sporlarında çok başarılılar." diye konuştu.

"Diyabet ölçüm cihazıyla alakalı çalışmamız tamamlandı"

Yanık, bakanlığın Genel Sağlık Sigortası kapsamında yaptığı ödemelerin miktarıyla ilgili, "Genel Sağlık Sigortasını bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık. Bu kapsamda 3,3 milyar lira sigorta ödemesi yaptık." bilgisini paylaştı.

Diyabet hastalığı olan çocuklara ücretsiz şeker ölçüm cihazı verilmesiyle ilgili sürecin ne aşamada olduğunun sorulması üzerine ise Bakan Yanık, diyabet ölçüm cihazıyla ilgili çalışmaların hemen hemen tamamlandığını vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. Biliyorsunuz diyabet tanısı konulmuş kişilerin kullanması gereken ilaç, insülin, şeker ölçüm cihazları ve çubuklar SGK kapsamında karşılanıyor." diyen Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saha çalışmalarımızda karşımıza şöyle bir gerçek çıktı; yetişkinler veya ebeveynler kendileri karşı karşıya oldukları bir durumu yönetebiliyor fakat çocuklar söz konusu olduğunda bu kolay olmuyor. Bizim yaptığımız çalışma 0-14 yaş grubunu kapsıyor. 10, 11 ve 12 yaşında çocuklar diyabet hastası ve sürekli şekerleri ölçülüyor. Sürekli parmak deliniyor, kan alınıyor, ölçüm yapılıyor. Bununla ilgili bir program geliştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, o da bunu talimatlandırdı. 0-14 yaş arası 11 bin 500 çocuk için cilt altı glikoz ölçüm cihazı, parmak delme ihtiyacı olmayan bir aparatı kolunuza takıyorsunuz, bir de cep telefonu gibi bir aparat ile çocuğun sürekli ölçümü sağlanacak. Öbür taraftan, ebeveyn, diyabet hastası çocuğunun kan şekeri ölçümünü de takip etme imkanına sahip olacak. İlk etapta 6 bin cihaz temin edeceğiz ve dağıtacağız. Şu anda 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu tamamlar tamamlamaz da cihazların teslimini yapacağız."

(Bitti)