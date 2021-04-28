Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Yanık, Osmaniye Valiliğine ziyaretinde şeref defterini imzaladı, ardından Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü.

Daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı ziyaret eden Bakan Yanık, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

İl Başkanı Seydi Gülsoy ve partililerle görüşen Derya Yanık, burada kadın kolları üyeleriyle de bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde Yanık'a, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya da eşlik etti.