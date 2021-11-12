Bakan Yanık: SED ödemeleri başladı - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin başladığını ve ayın 15'ine kadar tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların korunması ve desteklenmesi amacıyla birçok hizmet sunduklarını belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için aile bütünlüğünün önemini her zaman vurguluyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarımızın ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmalarını önleyecek desteklerde bulunuyoruz. SED hizmetimiz de bunlardan biri. SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının eğitim ve diğer masraflarını karşılıyor. SED, her ay ailelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Çocuklarımız için bu ay 172 milyon TL SED ödemesi yapacağız. Ayrıca SED ile desteklenen çocuklarımızın sosyal ve kültürel imkanlardan yararlanmalarına yönelik faaliyetler de düzenliyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının da akranları gibi ekonomik ve sosyal imkanlardan geri kalmamalarını sağlıyoruz" dedi.Bakan Yanık, SED hizmetinden halen 138 bin çocuğun yararlandığını ve bu ay ödenecek 172 milyon TL ile 1 Ocak 2021'den bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yaklaşık 1.8 milyar TL ödeme yapıldığını bildirdi.