Üye Girişi
Bakan Yanık: SED ödemeleri başladı - Son Dakika

Bakan Yanık: SED ödemeleri başladı

12.11.2021 10:19
Bakan Yanık: SED ödemeleri başladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin başladığını ve ayın 15'ine kadar tamamlanacağını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin başladığını ve ayın 15'ine kadar tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların korunması ve desteklenmesi amacıyla birçok hizmet sunduklarını belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için aile bütünlüğünün önemini her zaman vurguluyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarımızın ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmalarını önleyecek desteklerde bulunuyoruz. SED hizmetimiz de bunlardan biri. SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının eğitim ve diğer masraflarını karşılıyor. SED, her ay ailelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Çocuklarımız için bu ay 172 milyon TL SED ödemesi yapacağız. Ayrıca SED ile desteklenen çocuklarımızın sosyal ve kültürel imkanlardan yararlanmalarına yönelik faaliyetler de düzenliyoruz. Böylece ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının da akranları gibi ekonomik ve sosyal imkanlardan geri kalmamalarını sağlıyoruz" dedi.Bakan Yanık, SED hizmetinden halen 138 bin çocuğun yararlandığını ve bu ay ödenecek 172 milyon TL ile 1 Ocak 2021'den bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yaklaşık 1.8 milyar TL ödeme yapıldığını bildirdi.


Bakan Yanık: SED ödemeleri başladı

Türk Lirası, Derya Yanık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: SED ödemeleri başladı - Son Dakika


Son Dakika

A Milli Takım gol olup yağacak! Stefan Kuntz, imha planını futbolculara ezberletti 11:04 A Milli Takım gol olup yağacak! Stefan Kuntz, imha planını futbolculara ezberletti Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı 11:01 Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu 10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları 10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı 10:00 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı 09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı

Son Dakika Haberleri
11:00 Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı
10:58 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi
10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları
10:46 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
10:41 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
10:33 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor
10:21 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
İsrail, İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi         
11:06
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
"Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi         
10:59
Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı         
10:51
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı         
21:39
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:09:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yanık: SED ödemeleri başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement