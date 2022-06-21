Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimiyle ilgili kararı bakanlık olarak istinafa taşıyacaklarını duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararın kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Yanık, "Bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır." dedi.

Bakan Yanık konu hakkında şunları söyledi:

Muğla'da Pınar Gültekin'i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN İSTİNAFA GÖTÜRECEĞİZ"

En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz. Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ VERİLDİ

Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın, 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi ancak ceza haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indi.