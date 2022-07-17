Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti

17.07.2022 16:55

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a geldi.

Yanık, kentteki temasları kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yanık, Vali Yıldırım'dan kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık yarım saat basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül de yer aldı.

Bakan Yanık, Tekirdağ ziyareti kapsamında partisinin İl Danışma Toplantısı'na katılacak, Kapaklı ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

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Kaynak: AA

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