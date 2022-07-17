Yaklaşık yarım saat basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül de yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ 'a geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

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