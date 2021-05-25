Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "21 Mayıs 2021 tarihinde, Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınada zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 436 bin TL kaynak aktardık. Acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA
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