Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cezayir'e gidecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 30 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" konulu uluslararası konferansa katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yanık, yarın ve 30 Temmuz'da Cezayir'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.

Cezayir'de yarın yetimhaneyi ziyaret edecek olan Yanık, 30 Temmuz Cumartesi günü de Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" konulu uluslararası konferansa katılacak.

Bakan Yanık, konferansın "Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar" başlıklı ikinci oturumunda Türkiye'de yapılan kadın çalışmalarına dair konuşma yapacak.