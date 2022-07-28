Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cezayir'e gidecek - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cezayir'e gidecek

28.07.2022 16:50
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cezayir'e gidecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 30 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" konulu uluslararası konferansa katılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 30 Temmuz'da Cezayir'de düzenlenecek "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" konulu uluslararası konferansa katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yanık, yarın ve 30 Temmuz'da Cezayir'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.

Cezayir'de yarın yetimhaneyi ziyaret edecek olan Yanık, 30 Temmuz Cumartesi günü de Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" konulu uluslararası konferansa katılacak.

Bakan Yanık, konferansın "Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar" başlıklı ikinci oturumunda Türkiye'de yapılan kadın çalışmalarına dair konuşma yapacak.

YORUMLAR
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Bakan Yanık: 'Şüphesiz toplumsal huzurun ve güvenliğin önündeki en büyük engel şiddet olgusudur' Bakan Yanık: 'Şüphesiz toplumsal huzurun ve güvenliğin önündeki en büyük engel şiddet olgusudur' Yanık: 'Aile danışmanlığı hizmetlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz' Yanık: 'Aile danışmanlığı hizmetlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz'
Kaynak: AA

Derya Yanık, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cezayir'e gidecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cezayir'e gidecek - Son Dakika
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