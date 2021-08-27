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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA'ya konuştu - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA'ya konuştu

27.08.2021 14:59

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine ilişkin, "Bu son derece sivil, son derece gerçekçi, son derece etkili bir direniş biçimi aslına bakarsanız.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine ilişkin, "Bu son derece sivil, son derece gerçekçi, son derece etkili bir direniş biçimi aslına bakarsanız. Ancak uluslararası toplumdan bu niteliklerine ve son derece meşru da bir faaliyet olmasına rağmen yeterli desteği gördüğünü söyleyemeyiz." dedi.

Yanık, G20 Dönem Başkanlığını yürüten İtalya'nın Cenova iline bağlı Santa Margherita Ligure kasabasında, dün düzenlenen "Kadınların Güçlendirilmesi Temalı Bakanlar Konferansı"na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

G20 bünyesinde kadının güçlendirilmesi toplantısının ilk kez yapıldığına dikkati çeken Yanık, Türkiye'nin teklifiyle hayata geçen W20 oluşumunun halen devam ettiğini anımsattı.

Yanık, konferansın, bir anlamda kadınların güçlendirilmesine ilişkin ülkelerin birikimlerini ve tecrübelerini paylaştıkları, gelecekte neler yapabileceklerini veya yaklaşımlarını açıkladıkları bir etkinlik olduğunu belirtti.

Konferansın özelliği gereği ve zamanlamadan dolayı Afganistan konusunun ön plana çıktığını aktaran Yanık, "Afganistan'da kadınların ve kız çocuklarının gelecekte haklarının kaybolmaması ve iyileştirilmesiyle alakalı, ki zaten temelde bu problemler vardı, görüşmeler yaptık. Biz Türkiye olarak Afganistan'a 2004'ten bu yana yoğun bir destek programı uyguluyoruz." diye konuştu.

Yanık, Türkiye'nin Afganistan'daki kadın ve kız çocuklarının eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için destek verdiğini, Maarif Vakfı okullarının da bu ülkede faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Bakan Yanık, Türkiye'nin Afganistan sorununa yaklaşımını ve bu konuda şimdiye kadar yapılanları G20 üyesi ülkelere anlatma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

"Avrupa'daki Türk kadınları özgürlüklerini kullanabilmeli"

Uluslararası ve Avrupa merkezli bir toplantı olması nedeniyle Avrupa Türk toplumuna ilişkin de konferansta değerlendirmelerini paylaştıklarını anlatan Yanık, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde farklı yoğunlukta olmakla birlikte çok ciddi bir Türk nüfusu olduğuna dikkati çekti.

Yanık, şöyle devam etti:

"Türk nüfusunun öncelikle yaşadıkları ülkede vatandaşı olsunlar olmasınlar önemli değil, uyumlu, mutlu, refahı paylaşan ve o topluma entegre olmuş, o topluma üreten, o topluma katkısı olan bireyler olmalarını istiyoruz. Ama bunun için öncelikli olarak tabii ki bizim de vatandaşlarımız olan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kültürel aidiyetleriyle alakalı özelliklerini devam ettirebilmeleri, inanç ve değerler sistemi noktasındaki, işte kılık kıyafetten başlayarak, bu anlamdaki özgürlüklerini kullanabilmelerini önemsiyoruz. Bununla alakalı taleplerimizi ifade ettik."

Konferansta dile getirdiği önemli konulardan birinin de Diyarbakır annelerine verilmesi gereken uluslararası destek olduğunun altını çizen Yanık, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıla yakın bir süredir PKK terörü ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Yanık, örgütün vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra 9-10 yaşındaki çocukları kaçırarak, dağa çıkararak ailelerinden zorla kopardığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu son derece sivil, son derece gerçekçi, son derece etkili bir direniş biçimi aslına bakarsanız. Ancak uluslararası toplumdan bu niteliklerine ve son derece meşru da bir faaliyet olmasına rağmen yeterli desteği gördüğünü söyleyemeyiz. Ben bunu bu toplantı vesilesiyle bir kez daha gündeme getirmeyi doğru buldum. Çünkü bunu o annelere de ayrıca borçlu olduğumuzu düşünüyorum. İki yıldır aynı eylemi herhangi bir şekilde kar, kış, soğuk, sıcak, açlık ve susuzluk demeden sürdürüyor olmak önemli ve desteklenmesi gereken bir çaba."

Bakan Yanık, "Kadınların Güçlendirilmesi Temalı Bakanlar Konferansı"nın gelecek yıllarda da düzenlenmesi yönünde bir irade ortaya çıktığını ancak kararı G20 dönem başkanlarının alacağını sözlerine ekledi.

Konferansın sonuçları G20 Liderler Zirvesi'nde sunulacak

G20'nin ilk kez düzenlediği konferansta, kadınların güçlendirilmesi, kadın haklarının tanımı ve korunması, kadınlar için daha kaliteli işlere erişim, kadınların yetenek ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan politikalar ve kadınların liderlik pozisyonlarında temsilini artırma gibi konular masaya yatırıldı.

Konferansa, G20 ülkelerinin fırsat eşitliğinden sorumlu bakanların yanı sıra Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (UN Women), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), OECD, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Konferansın sonuçları ise 30-31 Ekim'de Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde sunulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA'ya konuştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA'ya konuştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA'ya konuştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA'ya konuştu

G20 Liderler Zirvesi, Derya Yanık, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA'ya konuştu - Son Dakika


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