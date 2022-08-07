Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

07.08.2022 16:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Valiliği, Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği ile Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Valiliği, Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği ile Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Yanık, kentteki temasları kapsamında beraberinde AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru ve İl Başkanı Mehmet Ay ile Vali Süleyman Elban'a ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Yanık, daha sonra Vali Elban ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

Bakan Yanık, ardından Adana Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği'ni ziyaret etti.

Burada Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Yanık, el emeği ürünlerini incelediği kooperatif üyesi kadınlarla sohbet etti.

Yanık, daha sonra Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne ziyarette bulundu, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adana Valiliği, Derya Yanık, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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