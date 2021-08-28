Üye Girişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

28.08.2021 19:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye dünyada da bölgesinde de içinde bulunduğu kültür havzası itibarıyla da geleceğe teklif sunacak, geleceğe bir ses bırakacak, yegane ülkedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye dünyada da bölgesinde de içinde bulunduğu kültür havzası itibarıyla da geleceğe teklif sunacak, geleceğe bir ses bırakacak, yegane ülkedir." dedi.

Yanık, partisinin İl Başkanlığına yaptığı ziyarette, Kahramanmaraş'ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Teşkilat çalışmalarının içinden geldiğini ve 2001 yılından beri partisinin çeşitli kademelerinde görev aldığını ifade eden Yanık, "Gençlik, kadın ve diğer bütün kademe yönetimlerinin adanmışlık ruhuyla nasıl çalışmalar yaptığını, yazın sıcak, kışın kar soğuk demeden bu çalışmaları yürüttüğünü iyi biliyorum. Bugün eğer 20 yıl sonra hala daha aynı etkiyle, aynı teveccühle AK Parti iktidardaysa ve hala Türk siyasetinde daha başka bir tercih, başka bir alternatif aranmıyorsa arkadaşlar bunun iki ayağı var. Birisi hizmet edenler tarafı, birisi de sizler teşkilat olarak milletvekillerimizi, bakanlarımızı, hükümetlerimizi ayakta tutan yapılar olarak sizler." diye konuştu.

Bu birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunun altını çizen Yanık, "Yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü 20 yıllık başarıyı yeterli görmüyoruz. 20 yıl bu millete hizmet etmiş olmayı yeterli görmüyoruz. Elimizden gelen bütün fırsatı, bütün imkanı bu millet için kullanmaya, bu millet için hizmete dönüştürmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe teklif sunacak, bir ses bırakacak yegane ülke Türkiye"

Bakan Yanık, tarihin belli dönemlerinde kırılmaların bulunduğunu ve bu anların fırsata dönüştürülmesi durumunda büyük sıçramalar elde edildiğini belirtti.

Tüm dünyanın dijitalleşme ve dönüşüm çağında bulunduğunu vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Kendimizi geleceğe taşıyabilmek için yeniden bir hamle yapmak, yaşadığımız zamanı anlamak, tanımlamak, yorumlamak ve bu çağa uygun, bu zamanın insan psikolojisine uygun taşıdığımız inançtan, kültürden, tarihten gelen değer yargılarımızla bilgi ve hikmeti birleştirerek geleceğe yeni bir söz, yeni bir teklif üretmemiz gerekiyor. Türkiye dünyada da bölgesinde de içinde bulunduğu kültür havzası itibarıyla da geleceğe teklif sunacak, geleceğe bir ses bırakacak, yegane ülkedir bana göre. Bunu çok da büyük bir memnuniyetle söylemiyorum. Keşke daha fazla söz, ses bırakacak toplumlar insanlar olsa ama maalesef şu anda yegane topluluk biziz. Bu anlamda bir tarihsel sorumluluğumuzun da olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız coğrafyaya, kültür havzasına, kültüre, taşıdığımız inanca karşı da bir tarihsel misyonumuzun, sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyorum. İşte tam da bu dönemde bu misyonu yerine getirmek yine bizlerin yapabileceği, yapması gereken bir vazife."

Kahramanmaraş'ın adıyla müsemma bir şehir olduğunu ve tarihin kırılma noktalarında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve bundan sonra da yapacağına inandığını söyleyen Yanık, "Türkiye'nin 81 ili, 84 milyon vatandaşı hepimiz, aynı amacın, aynı gayenin aynı gelecek ufkunun, misyonunun peşinde koşuyoruz. Memleketimizin her bir noktası, her bir köşesi ayrı bir güzel, ayrı bir zenginlik, ayrı bir büyüklük ufkunu içinde taşıyor. Nereye gitsek karşımıza başka türlü bir zenginlik çıkıyor. O yüzden bu 81 ilin, 84 milyon insanın ürettiği güzelliği bizim büyüterek geleceğe taşımamız gerekiyor." dedi.

"Vatandaş karne yazacak kadar dikkatli seçim tercihini kullanır"

Bakan Yanık, her seçimden sonra sonuçları incelediğini ve vatandaşın siyaset üzerine tercihini ortaya koyma noktasında çok mahir olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Her seferinde yerelde ve genel seçimde vatandaş tek tek, adeta karne yazsa bu kadar sistematik bu kadar nokta atışı karne yazacak kadar dikkatli seçim tercihini kullanır. Dolayısıyla bizim vatandaşımızın 2023'te de bu dikkatli seçim tercihini kullanacağını aklımızın bir yerinde tutarak buna göre hazırlık yapmak sorumluluğu bize ait. Seçmen kendi üzerine düşeni sandığa giderek yapar, biz de ona teklif edeceğimiz şeyi hazırlayarak kendi üzerimize düşeni yapmak yükümlülüğündeyiz. Bu anlamda teşkilatlarımıza çok iş düşüyor."

Yanık, daha sonra Bakanlığına bağlı olan kurumları basına kapalı olarak ziyaret etti.

Ziyarette, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel hazır bulundu.

Kahramanmaraş, Derya Yanık, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz 18:45 Yazın son aylarının tadını çıkaran Seray Sever'den mavi bikinili poz Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak 17:59 Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı 17:52 Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyelerin çalışmalarını yakından takip edecek 17:45 AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyelerin çalışmalarını yakından takip edecek Mesut Özil, Arsenal'in yenilgisi sonrası paylaşımda bulundu: Sürece güvenin 17:25 Mesut Özil, Arsenal'in yenilgisi sonrası paylaşımda bulundu: Sürece güvenin Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış 17:02 Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış
Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil 16:57 Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu 15:49 Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu

Son Dakika Haberleri
17:59 Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak
17:57 İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor
17:46 E-scooter için yeni kararlar! 15 yaşından küçükler binemeyecek.
17:44 AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyelerin çalışmalarını yakından takip edecek
17:24 Mesut Özil, Arsenal'in yenilgisi sonrası paylaşımda bulundu: Sürece güvenin
17:02 Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış
16:58 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı
16:56 Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil
16:44 Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
16:38 Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye yönelik çarpıcı paylaşım: Yeni kirli planların duyumları geliyor Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye yönelik çarpıcı paylaşım: Yeni kirli planların duyumları geliyor         
18:56
Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı         
18:11
İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor         
17:57
Lise öğrencilerden büyük başarı! Lise öğrencilerden büyük başarı! "Simurg" isimli araç, 1 TL'ye 100 kilometre gidebiliyor.         
17:49
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
Kamyonun arkadan çaptığı otomobille ilgili detay ortaya çıktı: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar Kamyonun arkadan çaptığı otomobille ilgili detay ortaya çıktı: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar         
17:20
45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı         
16:59
Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor         
16:38
Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı         
15:38
İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı         
15:35
Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi         
15:26
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı         
14:34
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 19:10:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement