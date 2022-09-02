Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da nikah şahidi oldu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da nikah şahidi oldu

02.09.2022 15:57

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da nikah şahitliği yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasya'da nikah şahitliği yaptı.

Bakan Yanık, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından belediye binası önünde çiçekle karşılandı. Yanık, Amasya Belediyesi Nikah Salonu'nda, Sarı'nın kıydığı Fatma İpek Hakverdioğlu ve Deniz Tekbaş'ın nikah merasimine katılarak nikah şahidi oldu.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, "Gençler, inşallah birbirinizi hep bugünkü gibi seversiniz. Çünkü aile sadece bizim için değil, dünyada bütün toplumların en önemli kurumlarından birisi." dedi.

Mutlu ailenin, mutlu toplum demek olduğunu vurgulayan Yanık, "Mutlu aile, mutlu çocuklar, mutlu bir gelecek demek. Güvene alınmış, teminat altına alınmış bir gelecek demek. İnşallah Deniz ve İpek çiftimiz çok mutlu olurlar. Rabbim onlara uzun, sağlıklı, huzurlu bir ömür nasip etsin. Ben evlilik cüzdanını damada veriyorum. Veriyorum ki bu cüzdanın kıymetini bil. Bilmediğin zaman koca bir Bakanlık arkanda. O yüzden evlenme cüzdanını Deniz'e vereceğim. İnşallah kıymetini bileceğinden hiç şüphem yok. Bizimkisi küçük bir latife. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Bakan Derya Yanık, daha sonra Belediye Başkanı Sarı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

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Kaynak: AA

Mehmet Sarı, Derya Yanık, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Amasya'da nikah şahidi oldu - Son Dakika

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