Bakan Yanık: "Kadına yönelik tüm çalışmaları stratejik bir mesele olarak görüyorum" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Kadına yönelik tüm çalışmaları stratejik bir mesele olarak görüyorum"

30.07.2022 18:30
Bakan Yanık: "Kadına yönelik tüm çalışmaları stratejik bir mesele olarak görüyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dünya nüfusunun yarısını toplumsal kalkınmanın öznesi olan kadınların oluşturduğunu belirterek kadına yönelik tüm çalışmaları stratejik bir mesele olarak gördüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dünya nüfusunun yarısını toplumsal kalkınmanın öznesi olan kadınların oluşturduğunu belirterek kadına yönelik tüm çalışmaları stratejik bir mesele olarak gördüğünü söyledi.

Cezayir'in başkenti Cezayir'de düzenlenen "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" başlıklı uluslararası konferansa, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hayfa Ebu Gazale, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kevser Kriku ile çok sayıda Arap ülkelerinden bakan ve yetkililer katılırken Türkiye'yi de Aile ve Soysal Hizmetler Bakanı Yanık temsil etti.

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında karşı karşıya kaldıkları siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların çözüme kavuşturulması, mevcut durumun daha ileri bir seviyeye taşınması gerektiğini belirterek "Bu kapsamdaki iş birliklerimizi gerek Birleşmiş Milletler (BM) gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında faaliyet gösteren kadın komisyonlarıyla birlikte kararlı bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Eğitim ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması ve hukuk alanında atılan adımların değişimin anahtarı olduğunu ifade eden Yanık, "Artık kadınlar günümüzde daha fazla eğitime katılıyor, dünya işgücünün neredeyse yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor. Diğer yandan dünyanın bir kısmında kadınlar eşitsizliğe maruz kalıyor, temel insan hakkı olan eğitim, sağlık ve işgücüne katılım hakkından yararlanamıyor. Kendini gerçekleştirme konusunda birçok engelle karşılaşıyor." diye konuştu.

Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi küresel bir mesele

Bakan Yanık, Türkiye'nin son 20 yıllık süreçte anayasa ve yasalarda kadına yönelik ciddi ilerlemeler sağladığını dile getirerek "Biz kadın haklarının korunması ve geliştirilmesini küresel bir mesele olarak görüyoruz. Zira dünya nüfusunun yarısını toplumsal kalkınmanın öznesi olan kadınlar oluşturuyor." dedi.

Türkiye'nin ekonomiden toplumsal kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede kadınların güçlenmesi ve gelişmesine yönelik politika ve stratejiler geliştirdiğine dikkati çeken Yanık, bu politika ve stratejilerin de ulusal ve uluslararası normlar ışığında planlı ve programlı bir şekilde hazırlandığını ve uygulandığını vurguladı.

Kadına yönelik tüm çalışmalar stratejik bir mesele

Bakan Yanık, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, kadın refahını artırmak için eğitim ve farkındalık, sosyal yardım ve sosyal hizmet çalışmalarını yaygınlaştırarak sürdürdüklerine işaret ederek "Kadına yönelik tüm çalışmaları stratejik bir mesele olarak görüyor ve kadın haklarını temel insan haklarından ayrı düşünmüyorum." dedi.

Bu toplantıda yapılacak istişarelerle kadınların konumunu güçlendirmeye, sosyal statülerini yükseltmeye devam edeceklerine inandığını aktaran Yanık, "Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak uluslararası düzeyde, İİT, BM, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği başta olmak üzere kadın politikalarının belirlenmesi ve uygulanması süreçlerini yakından takip ediyor, aktif katkı ve katılım sağlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Yanık, tarih, kültür ve medeniyetlerde kadına atfedilen yüksek değerleri kadın-erkek hep birlikte yaşatmanın gerekliliğine dikkati çekerek "Dün olduğu gibi bugün de evlerinden yurtlarından edilen, göçe zorlanan Filistinli kadınların, Suriyeli, Myanmarlı, Doğu Türkistanlı, Afrikalı kadınların yanında olacağız." dedi.

Ev sahibi Cezayir hükümetine, bakanlara ve katılımcılara teşekkür eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Ülkemizde elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya, ortak projeler geliştirmeye ve gelişim süreçlerine ivme kazandırmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle toplantılarımızın ülkelerimiz ve tüm dünya kadınları için verimli geçmesini temenni ediyorum."

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Derya Yanık, Cezayir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Kadına yönelik tüm çalışmaları stratejik bir mesele olarak görüyorum' - Son Dakika

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