Bakan Yanık:  Eylülde 2,1 milyar TL yaşlı ve engelli aylığı ödemesi yaptık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yazılı açıklamasında, 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydederken, 935 milyon TL de engelli aylığını, hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanındayız. Bu doğrultuda eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" dedi.Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü aktardı. Arz odaklı hizmet anlayışı ile girilmedik, ulaşılmadık kimse bırakmayacaklarını kaydeden Yanık, bu doğrultuda bir hanede neye ihtiyaç varsa hepsinin giderilmesi için çalışacaklarını belirtti.