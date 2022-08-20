Bakan Yanık, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Henüz Gaziantep'te yaşanan kazanın acısını yaşarken Mardin'de yeni bir facia haberiyle sarsıldık. Çok üzgünüm. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , Gaziantep ve Mardin 'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Mardin, Güncel, Son Dakika

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