Bakan Yanık: "Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrencinin davasına müdahil olacağız" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrencinin davasına müdahil olacağız"

24.09.2022 15:10
Bakan Yanık: "Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrencinin davasına müdahil olacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddialarına ilişkin dava sürecine müdahil olacaklarını belirterek "Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddialarına ilişkin dava sürecine müdahil olacaklarını belirterek "Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın Bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız."

Suç duyurusunda bulundu

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrencinin davasına müdahil olacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen öğrencinin davasına müdahil olacağız" - Son Dakika
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