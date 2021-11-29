AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK, KİLİS'TE - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Öğle saatlerinde kente gelen Bakan Derya Yanık ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yanık, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Recep Soytürk'ten kente ilişkin brifing aldı. Bakan Derya Yanık, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ve AK Parti il teşkilatını ziyaret etti.