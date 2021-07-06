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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Kurban Bayramı öncesi sosyal yardımlara 183 milyon lira kaynak aktardık" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Kurban Bayramı öncesi sosyal yardımlara 183 milyon lira kaynak aktardık"

06.07.2021 10:41
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 183 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 183 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesi ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183 milyon lira aktardık. Aktardığımız 183 milyon liranın ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Kurban Bayramı öncesi sosyal yardımlara 183 milyon lira kaynak aktardık

Kurban Bayramı, Türk Lirası, Derya Yanık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Kurban Bayramı öncesi sosyal yardımlara 183 milyon lira kaynak aktardık' - Son Dakika Ekonomi


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