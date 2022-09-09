Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuklara eğitim paketi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuklara eğitim paketi

09.09.2022 11:45
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuklara eğitim paketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, okul hazırlıklarının sürdüğü bugünlerde Bakanlık olarak çocukları kırtasiye ve kitap yönünden de desteklediklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, okul hazırlıklarının sürdüğü bugünlerde Bakanlık olarak çocukları kırtasiye ve kitap yönünden de desteklediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula devam eden çocukları için "Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri" dağıtıldı.

Kars, Batman, Tunceli, Muş, Osmaniye, Sivas, Uşak, Kırşehir, Kütahya, Rize, Burdur, Siirt, Yozgat, Elazığ, Çanakkale, Çorum, Afyonkarahisar, Aksaray, Kırklareli, Kastamonu, Bayburt ve Şırnak'ın kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılan paketlerde; sırt çantası, kalemlik, beslenme çantası, boya, defter, kalem gibi malzemelerin yanı sıra Bakanlık tarafından internet sitesinden ilan edilen Çocuk Dostu Kitap Listesi'nden kitaplar bulunuyor.

Destek paketlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın, çocuklara yazdığı mektup da yer alıyor.

Bakan Derya Yanık, konuyla ilgili değerlendirmesinde Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı Beşinci 180 Günlük Eylem Planı doğrultusunda geçen yıl 22 ilin kırsal bölgelerinde çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetler hakkında bilgilendirme yapılarak ihtiyaçların belirlendiğini belirtti.

Olumlu geri bildirimler üzerine bu çalışmanın 51 ile yaygınlaştırıldığını ifade eden Yanık, çocuk koruma mobil ekipleri aracılığıyla kırsal bölgelerdeki çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimini artırmaya ve fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken kırsal bölgelerdeki çocukların psikososyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla "Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri" hazırlandığına işaret eden Yanık, şunları kaydetti:

"Okul hazırlıklarının sürdüğü bugünlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızı kırtasiye, kitap yönünden de destekliyoruz. Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri'nin içine çanta ve kırtasiye malzemelerinin yanı sıra Bakanlığımızın hazırladığı Çocuk Dostu Kitap Listesi'ndeki kitaplardan da koyduk. Okula eksiksiz olarak başlamalarını istediğimiz çocuklarımıza başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum."

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Kaynak: AA

Derya Yanık, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuklara eğitim paketi - Son Dakika

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