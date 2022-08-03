Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

03.08.2022 20:08
Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri ile bir araya geldi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pakistanlı Bakan Marri ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirterek "Pakistan ile dostluk üzerine inşa ettiğimiz samimi ilişkilerimizi iş birliğine dönüştürmek için teknik heyetlerimiz ortaklaşa çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Derya Yanık, Pakistan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü - Son Dakika
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