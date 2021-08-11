Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen bölgedeki tespitleri sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için 10 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirtti.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için Bartın'a 2 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Kastamonu'ya 5 milyon lira olmak üzere, toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Afet bölgesindeki süreci yakından takip ediyoruz."