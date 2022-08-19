Bakan Yanık: SED'e çocuklarımız için 328 milyon TL yatırdık - Son Dakika
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Bakan Yanık: SED'e çocuklarımız için 328 milyon TL yatırdık

19.08.2022 11:18
Bakan Yanık: SED'e çocuklarımız için 328 milyon TL yatırdık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon TL yatırdık" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon TL yatırdık" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere bakanlık tarafından SED hizmeti sunulduğunu hatırlatarak, böylece ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını belirten Bakan Yanık, toplamda 146 bin çocuk olmak üzere her bir çocuk için aylık ortalama 2 bin 337 TL destek verildiğini belirterek, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 TL yatırdık" dedi.


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Bakan Yanık: 'Sosyal ve Ekonomik Destek'ten yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına toplam 328 milyon TL yatırdık' Bakan Yanık: 'Sosyal ve Ekonomik Destek'ten yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına toplam 328 milyon TL yatırdık' Devlet korumasındaki 312 genç bu yıl üniversiteli oldu Devlet korumasındaki 312 genç bu yıl üniversiteli oldu
Kaynak: DHA

Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: SED'e çocuklarımız için 328 milyon TL yatırdık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık: SED'e çocuklarımız için 328 milyon TL yatırdık - Son Dakika
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