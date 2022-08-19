Bakan Yanık: SED'e çocuklarımız için 328 milyon TL yatırdık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon TL yatırdık" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere bakanlık tarafından SED hizmeti sunulduğunu hatırlatarak, böylece ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını belirten Bakan Yanık, toplamda 146 bin çocuk olmak üzere her bir çocuk için aylık ortalama 2 bin 337 TL destek verildiğini belirterek, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328 milyon 311 bin 460 TL yatırdık" dedi.