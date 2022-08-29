Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı'nda 427,9 milyon TL ödeme yaptık - Son Dakika
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Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı'nda 427,9 milyon TL ödeme yaptık

29.08.2022 11:03
Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı'nda 427,9 milyon TL ödeme yaptık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı'nda başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplam 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı'nda başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplam 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hayata geçirilen Aile Destek Programı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Programa başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapıldığını aktaran Yanık, yeni müracaatların sürdüğünü hatırlattı. Bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlara bir yenisini daha eklediklerinin altını çizen Yanık, "Türkiye Aile Destek Programımız ile gelişen ve büyüyen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 milyar TL'lik bir kaynağı vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız" diye konuştu.

Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi hanelere bu desteği sunacaklarını belirten Bakan Yanık, haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli olmak üzere destekleyeceklerini söyledi. Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, ödenen miktarlara ilişkin, "Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 3'te 1'i yani; 1833,45 TL'nin altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek, yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Derya Yanık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı'nda 427,9 milyon TL ödeme yaptık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık: 'Türkiye Aile Destek Programı'nda 427,9 milyon TL ödeme yaptık - Son Dakika
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