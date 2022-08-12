Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti Açıklaması

12.08.2022 15:01
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de Kovid-19'a yakalanıp hayatını kaybeden yaşlı oranının birçok gelişmiş ülkeye göre daha az olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de Kovid-19'a yakalanıp hayatını kaybeden yaşlı oranının birçok gelişmiş ülkeye göre daha az olduğunu söyledi.

Bakan Yanık, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yaşamlarını sürdüren vatandaşlarla sohbet eden Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde Kovid-19 hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden yaşlı oranının dünyada yüzde 35 ile 80 arasında değiştiğini söyledi. Türkiye'de bu oranın çok daha düşük olduğuna dikkati çeken Yanık, "Çok gelişmiş ülkelerde bile pandemi döneminde yeterince ciddi tedbir alınamadığı için çok sayıda yaşlı insanın vefatıyla karşı karşıya kaldık ama bizde bu oran çok düşük. Gönül tabi ki çok daha az olmasını isterdi ama bu oran kıyas kabul etmeyecek kadar düşük. Bizde bu oran yüzde 4,4." ifadelerini kullandı.

Sosyal hizmet olanakları bakımından Türkiye'nin birçok ülkeye göre daha iyi konumda olduğunu dile getiren Yanık, ülkenin sosyal hizmetler anlamında dünyayla yarışır durumda bulunduğunu kaydetti.

Yanık, Türkiye'nin yaşlılara, çocuklara ve engellilere sağladığı hizmetlerde dünyadaki çok gelişmiş ülkelerle yarışır vaziyette olduğunu belirterek "Bakanlık olarak, AK Parti iktidarlarımız döneminde aralıksız bir biçimde kıymetli büyüklerimize yönelik hizmetlerimizi her yeni yılda güncelleyerek, her yeni yılda biraz daha iyileştirerek, sosyal hizmetler anlamında bir adım daha ileriye taşıyoruz." dedi.

Huzurevi sakinleri, Bakan Yanık'a kendi yaptıkları yağlı boya çalışması ile bileklik hediye etti. Yanık, daha sonra huzurevinde kalanların yaptığı çalışmaların yer aldığı resim atölyesini gezdi.

Derya Yanık, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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Kaynak: AA

Derya Yanık, Beylikdüzü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık huzurevini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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