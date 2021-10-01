Üye Girişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması

01.10.2021 19:26
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaşlılık, Allah'ın bir lütfu. Herkese de nasip olmayan bir lütuf. Yaşlandığımız ve bu lütfa mazhar olduğumuz için şükretmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaşlılık, Allah'ın bir lütfu. Herkese de nasip olmayan bir lütuf. Yaşlandığımız ve bu lütfa mazhar olduğumuz için şükretmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerinden Doğruer Kubilay'ın yaptığı ve aralarında Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin de bulunduğu maket sergisini gezen Yanık, Kubilay'dan maketlerin yapımı hakkında bilgi aldı.

Yanık, daha sonra Turkcell ile yapılan protokol kapsamında oluşturulan Dijital Bahar Odası'na geçerek huzurevi sakinleriyle tabletten tavla oynadı.

İstanbul'daki Maltepe Huzurevinde kalan yaşlılarla görüntülü görüşen Yanık, bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinleri nezdinde bütün yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Buradan huzurevi bahçesinde oluşturulan bocce oyun alanına geçen Yanık, bir süre oyunu oynadı, ardından yaşlılardan oluşan iki takım arasındaki mücadeleyi takip etti.

Yanık, maç sonunda günün anısına iki takıma da dostluk kupası takdim etti.

Huzurevi sakinleriyle bahçedeki programda bir araya gelen Yanık, tek tek ilgilendiği yaşlılara hediye verdi.

Yanık, huzurevi sakinlerinden Abbas Kemal Arslan'ın kaleme aldığı "Huzurevinde Yaşam" şiirini ve Ahmet Münir Acuner'in saz çalıp söylediği türküleri dinledi.

"Sizlerle birlikte olmak çok güzel"

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, yaşlılar ve çocuklarla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştığını, bugün huzurevi sakinleriyle buluşmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Yaşlılıkla ilgili konuşan Yanık, "Rivayet odur ki Allah, ilk kez insanda saç ağarmasını Hz. İbrahim ile yaratmış. Ondan önce insanın saçı sakalı ağarmazmış. Hz. İbrahim ile yaratıyor çünkü uzun ömrün bir lütuf olduğunu göstermek istiyor. O yüzden yaşlılık, yaşlanmak Allah'ın bir lütfu. Herkese de nasip olmayan bir lütuf. Yaşlandığımız ve bu lütfa mazhar olduğumuz için şükretmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yaşlanmanın aynı zamanda bir tecrübe birikimi olduğuna işaret eden Yanık, "Keşke mümkün olsa saatlerce otursak sizleri dinlesek. Sizleri gençlerle çocuklarımızla bir araya getirmek, tecrübelerinizden genç kuşakların yararlanması, onların hayat ufkunun açılması, yaşarken nelere dikkat etmeleri, neleri nasıl yapmaları gerektiğini sizin birikiminizden öğrenmesi çok önemli. Önümüzdeki günlerde öyle çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yanık, büyüklerin her zaman başlarının tacı olduğunu, yaşlılara muhakkak hürmet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Program sonunda Yanık, huzurevi sakinleriyle pasta kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması

Derya Yanık, Huzurevi, Mevla, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı 19:11 Görenleri hayrete düşüren video! Başı kesilip fırına konulan balık içeride yeniden canlandı Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi 19:01 Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi 18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
4 kişinin denize düşüp, 1 kişinin öldüğü yerde tüm tehlikeye rağmen balık tutmaya devam ettiler 18:37 4 kişinin denize düşüp, 1 kişinin öldüğü yerde tüm tehlikeye rağmen balık tutmaya devam ettiler Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı 18:11 Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm 17:46 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi 17:39 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı         
19:15
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı         
19:11
Apartmanda korku dolu dakikalar! Tartıştığı arkadaşına bıçak attı, isabet etmeyince sırtına sapladı Apartmanda korku dolu dakikalar! Tartıştığı arkadaşına bıçak attı, isabet etmeyince sırtına sapladı         
18:54
Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız         
18:38
Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi! Cezayı duyan kadın sinir krizi geçirdi Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye edildi! Cezayı duyan kadın sinir krizi geçirdi         
18:32
Kaynana, gelinine Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı         
17:50
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin         
17:41
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 19:45:53. #1.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement