Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaşlılık, Allah'ın bir lütfu. Herkese de nasip olmayan bir lütuf. Yaşlandığımız ve bu lütfa mazhar olduğumuz için şükretmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerinden Doğruer Kubilay'ın yaptığı ve aralarında Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin de bulunduğu maket sergisini gezen Yanık, Kubilay'dan maketlerin yapımı hakkında bilgi aldı.

Yanık, daha sonra Turkcell ile yapılan protokol kapsamında oluşturulan Dijital Bahar Odası'na geçerek huzurevi sakinleriyle tabletten tavla oynadı.

İstanbul'daki Maltepe Huzurevinde kalan yaşlılarla görüntülü görüşen Yanık, bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinleri nezdinde bütün yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Buradan huzurevi bahçesinde oluşturulan bocce oyun alanına geçen Yanık, bir süre oyunu oynadı, ardından yaşlılardan oluşan iki takım arasındaki mücadeleyi takip etti.

Yanık, maç sonunda günün anısına iki takıma da dostluk kupası takdim etti.

Huzurevi sakinleriyle bahçedeki programda bir araya gelen Yanık, tek tek ilgilendiği yaşlılara hediye verdi.

Yanık, huzurevi sakinlerinden Abbas Kemal Arslan'ın kaleme aldığı "Huzurevinde Yaşam" şiirini ve Ahmet Münir Acuner'in saz çalıp söylediği türküleri dinledi.

"Sizlerle birlikte olmak çok güzel"

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, yaşlılar ve çocuklarla her fırsatta bir araya gelmeye çalıştığını, bugün huzurevi sakinleriyle buluşmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Yaşlılıkla ilgili konuşan Yanık, "Rivayet odur ki Allah, ilk kez insanda saç ağarmasını Hz. İbrahim ile yaratmış. Ondan önce insanın saçı sakalı ağarmazmış. Hz. İbrahim ile yaratıyor çünkü uzun ömrün bir lütuf olduğunu göstermek istiyor. O yüzden yaşlılık, yaşlanmak Allah'ın bir lütfu. Herkese de nasip olmayan bir lütuf. Yaşlandığımız ve bu lütfa mazhar olduğumuz için şükretmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yaşlanmanın aynı zamanda bir tecrübe birikimi olduğuna işaret eden Yanık, "Keşke mümkün olsa saatlerce otursak sizleri dinlesek. Sizleri gençlerle çocuklarımızla bir araya getirmek, tecrübelerinizden genç kuşakların yararlanması, onların hayat ufkunun açılması, yaşarken nelere dikkat etmeleri, neleri nasıl yapmaları gerektiğini sizin birikiminizden öğrenmesi çok önemli. Önümüzdeki günlerde öyle çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yanık, büyüklerin her zaman başlarının tacı olduğunu, yaşlılara muhakkak hürmet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Program sonunda Yanık, huzurevi sakinleriyle pasta kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi.