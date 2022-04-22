Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

22.04.2022 19:08

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Adana Valiliği'ni ziyareti ve şeref defterini imzalaması Bakan Yanık'ın Vali Süleyman Elban'ı ziyareti Bakan Yanık'ın AK Parti Adana İl Teşkilatını ziyaret etmesi ADANA - Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Adana Valiliği'ni ziyareti ve şeref defterini imzalaması

Bakan Yanık'ın Vali Süleyman Elban'ı ziyareti

Bakan Yanık'ın AK Parti Adana İl Teşkilatını ziyaret etmesi ADANA - Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Bakan Yanık, daha sonra AK Parti Adana İl Binası'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
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Vali Elban: 'Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı' Vali Elban: 'Spor faaliyetlerindeki başarımız daha çok artmalı' Vali Elban: '378 projeden 39'u tamamlandı' Vali Elban: '378 projeden 39'u tamamlandı'

Adana Valiliği, Süleyman Elban, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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