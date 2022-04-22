Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Adana Valiliği'ni ziyareti ve şeref defterini imzalaması
Bakan Yanık'ın Vali Süleyman Elban'ı ziyareti
Bakan Yanık'ın AK Parti Adana İl Teşkilatını ziyaret etmesi ADANA - Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Bakan Yanık, daha sonra AK Parti Adana İl Binası'na geçerek partililerle bir araya geldi.
Kaynak: AA
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