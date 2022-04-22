Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

22.04.2022 20:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yanık, kentteki temasları kapsamında Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Elban, ziyarette Bakan Yanık'a vazo hediye etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Yanık, İl Başkanı Mehmet Ay ve partililerle görüştü.

Yanık'ın parti yönetimiyle görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

YORUMLAR
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın

Süleyman Elban, Derya Yanık, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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