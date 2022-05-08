Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Anneler Günü Buluşması'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeryüzünde herhangi bir canlının hayatı için özveride bulunan bütün kadınların anne yüreği taşıdığına inandığını belirterek, bu inançla Anneler Günü'nü kutladı.

Yanık, ETNOSPOR Tesisleri Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde çocuk, yaşlı ve engelli bakım merkezlerindeki kadın görevlilerle "Anneler Günü Buluşması"na katıldı.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, sevgisiyle fedakarlığıyla merhametiyle hayatı güzelleştiren bütün kadınları muhabbetle selamladığını söyledi.

Her doğuşun kendine has bir kozada hazırlandığını anlatan Yanık, "Allah'ın eşrefi mahluk olarak var ettiği insanın doğuşu ve hayat yolculuğu ise kadınlara emanet edilmiştir. Bu anlamda kadınlar, yeryüzündeki rahmet ve merhametin kaynağıdır." diye konuştu.

Bir varlığın vücuda gelmesi ve hayat bulmasına vesile olmanın, dünya üzerindeki hemen hemen bütün kültürlerde kutsal kabul edildiğini belirten Yanık, her insanın annesinden aldığı güçle varlık sahnesine çıktığını söyledi. Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşam yolcuğundaki rehber annedir. Anne, insanı yüzlerce gözeden besleyen bir pınar gibidir. Hayata 'merhaba' demeden önce canı, kanı, nefesi olur. Dünyaya gözlerini açtığında kalbini ve ruhunu beslemeye devam eder. Onun sözleri, insanın sohbeti-muhabbeti olur. Dualarımız bile ana dilimizle Allah'a arz olur.

Bazen insanı besleyen bütün bu gözeler tek bir pınardan, tek bir anneden doğmayabilir. Hayatın yolları çeşit çeşittir, bir anne hayat verir, başka bir anne nefes olur, başka bir anne sarıp sarmalar, başka bir anne elinden tutar kaldırır, başka bir anne sağlığına duacıdır. Ama bütün annelerin ortak bir özelliği vardır. Her biri sınırsız ve koşulsuz sevgisiyle bize bu dünyada en güvenli sığınaktır."

İnsanın her yaşta anneye, anne sevgisi ve desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yanık, annenin insanın sonsuz ümidi olduğunu belirtti. Yanık, "İçimizde insanlık adına bu ümidi besleyen çok kıymetli kadınlar bulunuyor. Hepinizin huzurunda samimi bir kalple sundukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"(Anne yüreği) Dört duvarı yuva, kuru toprakları vatan yapar"

Bakan Yanık, kadınların pek çok kültürde bolluk ve bereketin temsilcisi kabul edildiğinin altını çizdi.

Bir insanın hayatla buluşmasına vesile olmanın ötesinde her kadının bir anne yüreği taşıdığını vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yürek çocukları besler, büyütür, nesilleri korur, milleti yaşatır. Dört duvarı yuva, kuru toprakları vatan yapar. Bu sebeple onlara minnetimiz sonsuzdur. Bu aziz görevlerinin yanı sıra, anne yüreği, bazen engelli yavrularımızın ağzından çıkan ilk kelime, bazen onlara doğru atılan ilk adım, bazen de büyüklerimizin yüzünü güldüren bir güzel sözün tomurcuklandığı yerdir.

Hepimizin bildiği sözlerden biri, 'Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş.' Bir millet de tıpkı geniş bir aile gibidir, kadınları kadar güçlü, anneleri kadar mutludur. Bu anlamda, kadınların insan haklarını kendilerine teslim etmek, gelecek nesillerin en sağlam teminatıdır.

Kadınların ayrımcılık ve şiddete maruz kaldığı, annelerin yüreğinin yandığı topluluklarda ne aileleri koruyabiliriz ne de aileler insanlara güvenli bir sığınak olabilir. İnsana hürmet edilmeyen evler ne yazık ki yuva olma vasfını kaybeder. Bir aile, ancak anne ve babanın ortak emeğiyle huzurunu sürdürebilir. Bu konuda kültürümüz iki gözeden de beslenir, yuvayı dişi kuş yaparken baba da evin direğidir. Evlatlar en güzel hediyedir."

"Bir millet aile bağlarıyla güçlenir"

Bir milletin aile bağlarıyla güçlendiğine işaret eden Yanık, "Bütün grupların idealinde 'aile gibi' olmak vardır. Kurumlar ve organizasyon şemaları, aile bağlarından ilham alır. Bu kuvvetli mayanın kaynağı ise insanları birbirine koşulsuz sevgi ile bağlayan anne şefkatidir. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu yüzden her fırsatta 'Biz büyük bir aileyiz.' diyoruz. Bu büyük ailenin fertleri olduğumuz için de gurur duyuyoruz." dedi.

Yanık, millete bir annenin şefkati ve bir babanın koruyuculuğuyla hizmet sunduklarını ifade ederek, bu özenli çaba ile sosyal adaletin güçlenmesini ve birlik beraberliğin pekişmesini hedeflediklerini anlattı.

Bu hedef doğrultusunda insan odaklı politikalar oluşturduklarını dile getiren Yanık, bu politikaların halka ulaşmasının ancak insana hak ettiği saygıyı gösteren erdemli yol arkadaşlarıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şunları kaydetti:

"Bu anlamda devletimizin himaye ettiği, gerek çocuklarımıza gerek kadınlara gerek yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza bakım hizmeti veren personelimizin, iş tanımlarının ötesinde sevgi dolu yürekleriyle çalıştıklarını bilmek bizi son derece mutlu ediyor. Alanında uzman personelimiz, kurumlarımızdaki misafirlerimizi, annelerin tebessümünde bulunan sıcaklık ve güvenle ağırlıyorlar. Bu eşsiz özveriyle beslenen çocuklar, sevgiyle geleceğe hazırlanıyor, engelli vatandaşlarımız hayatını güven içinde geçiriyor, büyüklerimiz huzurla hayatını sürdürüyor. Bu çalışmalar, karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek sevginiz ve ilginizle büyüyor, gelişiyor, karşılık buluyor.

Biz de bakanlık olarak çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını vermeye gayret ediyoruz. Onlar için mümkün olanın en iyisini yapmak üzere çalışıyoruz. Bu doğrultuda aldığımız kararla, 2022 Nisan ayında aldığımız kararla bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık. Yeni düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme oranı ücretlere yüzde 47'nin üzerinde bir artışla inşallah yansımış olacak. Ayrıca sorumluluk tazminatı ile yürürlük süresine ilişkin iyileştirmeler de netleşmiş olacak."

"Koruyucu aile olmayı da teşvik ediyoruz"

Özel desteğe ihtiyacı olan yakınlarına evlerinde bakan ailelerin yalnız bırakılmadığına dikkati çeken Yanık, "Aile odaklı hizmet anlayışı ile dezavantajlı çocuk, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız evlerinde destekleniyor. Bu bakış açısı doğrultusunda koruyucu aile olmayı da teşvik ediyoruz." dedi.

Yanık, yüzlerce çocuğu, onları hasretle kucaklamayı bekleyen ailelerle buluşturduklarını anlatarak, "Çocuklara doğdukları ailenin dışında yuva olan bu insanlar, yalnızca onların hayatına sahip çıkmakla kalmıyorlar, insani değerlerimiz ve manevi kültürümüzün yeni nesillere aktarılmasına da hizmet ediyor ve milli bütünlüğümüzün korunmasına önemli bir katkı sağlamış oluyorlar." diye konuştu.

Bakanlık olarak, iş yaşam dengesini sağlamaya yönelik düzenlemelerle çalışan kadınların ve annelerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Yanık, kadınlar ve annelerin, iş hayatından uzaklaşmadan ve devletin sağladığı farklı imkanlarla mesleklerine veda etmeden daha mutlu bir aile hayatı yaşayabildiğini belirtti.

Yanık, bu süreçte Türkiye'nin çeşitli esnek düzenlemelerle kadın istihdamından ödün vermeden iş gücüne katılım oranlarını arttırabildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz şuna inanıyoruz ki aile, anne ve babanın, kadın ve erkeğin birlikte var olduğu, dengeli ve saygın bir ilişkinin kurulduğu düzlemde sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürür. Bu çift yönlü dengeyi korumak aileyi korumak demektir. Aileyi korumak, nesli korumaktır, nesli korumak bir milletin devamlılığını sağlamaktır. Bu doğal yapıyı korumak için ise hayatın kaynağı kadınların değerini bilmek ve onlara haklarını teslim etmek gerekir.

Bu vesileyle ülkemizin bütünlüğü ve devletimizin bekası için canından geçen ve şehit olan vatan evlatlarının annelerine sevgi ve saygılarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gösterdikleri üstün hassasiyet ile Diyarbakır'da çocuklarını terör örgütlerinin elinden alan ve almak için çabalayan annelere buradan bir kez daha selam gönderiyorum. Dilerim her birinin bekleyişi evlatlarına kavuşmanın verdiği mutlulukla sonuçlanır. Yeryüzünde herhangi bir canlının hayatı için özveride bulunan bütün kadınların anne yüreği taşıdığına inanıyor ve bu inançla Anneler Günü'nüzü, günümüzü tebrik ediyorum."