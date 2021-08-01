Üye Girişi
Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması

01.08.2021 13:33

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, orman yangınlarının bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Süreci takip ediyoruz, inşallah yaraları hızla saracağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, orman yangınlarının bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Süreci takip ediyoruz, inşallah yaraları hızla saracağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

Osmaniye Kadirli Tülüce Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Yanık, yangında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şu anda 5 ayrı ilde yangınların devam ettiğini hatırlatan Yanık, "Sabotaj olup olmadığını ayrıca güvenlik güçlerimiz çalışıyor ama biz öncelikle yangını durdurmak, can ve mal emniyetini sağlamakla yükümlüyüz." diye konuştu.

Bakan Yanık, bölgede can kaybı olmamasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

" Karadeniz'de sel ve heyelan oldu. Üst üste gelen coğrafyaların kendi özelliklerinden kaynaklı afetler yaşadık. Bizim bölgemizin sıcak olmasından kaynaklı yazın maalesef orman yangınları tehdidi her zaman var. Bu tür konularda öncelikli olarak vatandaşımızın güvenliği, vatandaşımızın emniyeti ve huzuru için her türlü tedbir en başından beri alınıyor.

Bakanlarımız bölgede takipte, durum tespitleri yapılıyor. Sosyal yardımlar ve AKUT, ihtiyaçları karşılama noktasında ilk dakikadan itibaren Bakanlık olarak buradayız ve ben de süreci anbean takip ediyorum.

Vatandaşımızın şunu çok iyi biliyor olması lazım. Ben de bir kez daha ifade etmek isterim. Can kaybı olmaması bizim için yeterli. Onun dışındaki bütün kayıpları Allah'ın izniyle biz telafi edeceğiz. Hükümet olarak bu konuda zaten daha önceki krizlerde yaptıklarımız ortada. Vatandaşımızın telef olan hayvanlarının bedelleri, ev eşyaları için ödenekler çıkarıldı, hemen dağıtılmaya başlanacak. Onun dışında yanan konutlarla alakalı konut desteği, dün Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız ile buraya geleceğim için ayrıca konuştum, o noktada hiçbir sıkıntı yok, tespit edildikten, hasar durumları belirlendikten sonra tam hasarlı konutlarla alakalı yapımı da sağlanacak. Bu anlamda vatandaşlarımız, şundan müsterih olsun. Bu afetin bütün sonuçlarının ortadan kaldırılması için elimizden geleni yapacağız, süreci takip ediyoruz, bundan sonra da takip edeceğiz ve inşallah yaraları hızla ortadan kaldıracağız."

"Yaralarımızı el birliğiyle saracağız"

Türkiye'nin afetlerde çok hızlı hareket ettiğinin altını çizen Yanık, "Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Türkiye'nin 5 ayrı ilinde hala devam eden yangınlar, Karadeniz'de üst üste gelen ve maalesef can kaybının olduğu sel ve heyelana rağmen bu kadar hızlı organize olan, bu kadar çabuk vatandaşının derdine derman ve vesileye vakıf olan bir idare, bir hükümet gerçekten çok az bulunur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu felaketlerin dünyanın her tarafında yaşandığını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Doğal afettir bunlar. Yerlerin, coğrafyaların kendine özgü özellikleri sebebiyle sıkıntılar var. Bu sıkıntılar maalesef yaşanıyor. Önemli olan bizim burada idare olarak bu konuda ne kadar çabuk meseleye vaziyet ettiğimiz. Bu anlamda elimizden geleni son derece hızlı bir şekilde yerine getirdik, getiriyoruz. Herkese ayrı ayrı çok geçmiş olsun diyorum. Bundan sonraki süreçte de yaralarımızı el birliğiyle saracağız."

"Milletimizin yarasını sarmak, moralini düzeltmek için sahadayız"

Türkiye'nin ağaç ve orman varlığını artıran bir hükümetin üyeleri olduklarını ifade eden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birtakım provokasyonlar oluyor. Bunların hepsi lafügüzaf. Bunların hepsinin, hiçbir karşılığının olmadığını bizim geçmişte yaptığımız çalışmalar ortaya koyuyor zaten. Dolayısıyla böyle bir zamanda milletin moralini bozmak için sahaya çıkanlara da özellikle dikkat etmenizi çok rica ediyorum. Biz, böyle zamanlarda milletimizin yarasını sarmak, moralini düzeltmek, moralini yükseltmek için sahadayız.

Bu zamanlarda fırsatçılık gözeterek milletin canını sıkmak, moralini bozmak için sahada olanlara da millet zaten gerekli cevabı veriyor. Burası şehit yatağıdır. Milletin acısı üzerinden siyaset yapılmaz. Acı zamanında acıyı, sevinç zamanında sevinci yaşamayı bilen bir coğrafya burası, bundan sonra da Allah'ın izniyle böyle olacak."

Bakan Yanık, daha sonra yangından zarar gören Osmaniye Kadirli Karatepe, Kızyusuflu ve Osmaniye Merkeze bağlı Kazmacılı köylerinde incelemelerde bulundu. Yangından zarar gören aileleri ziyaret etti, hasar gören ev, ahır, tarlaları yerinde inceledi ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Osmaniye'de 28 Temmuz'da Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümüş, Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan ormanlık bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması
Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması
Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması
Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması
Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması
Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması
Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması
Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması
Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması

Orman Yangınları, Derya Yanık, Osmaniye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyon çalışması başlattı 13:32 Sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyon çalışması başlattı Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor 13:21 Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı 13:19 ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı
G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi 12:19 G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi Önce kendini balkondan attı, sonra 12:10 Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim 12:02 Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim
O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi 11:57 O teori bu sefer işe yaramadı! Suçlu, olay mahalline gelerek yakayı ele verdi Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın 11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi

Son Dakika Haberleri
13:42 G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek
13:31 Sosyal medyada yalan haber yapanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, dezenformasyon çalışması başlattı
13:21 Alevler 20 metreye kadar yükseldi! Manavgat'ta kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
13:19 Muğla'nın Datça ilçesi sallanıyor! Son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
13:18 ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı
11:37 Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi
11:24 Milas'ın Beyciler köyünde çıkan yangın sabaha kadar devam etti! Köylüler adeta dehşeti yaşadı
11:22 Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor
11:17 Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü milli yelkencimiz Alican Kaynar, altın madalya için yarışacak
11:01 Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile
G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek G.Saray'ın Avrupa Ligi'nde Johnstone ile oynayacağı maçı İsviçreli Sandro Scharer yönetecek         
13:42
Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti Gezinti gününü kayda almak istiyordu, kayınvalidesinin uçurumdan düştüğü anı kaydetti         
13:30
Muğla'nın Datça ilçesi sallanıyor! Son 12 saatte 131 deprem meydana geldi Muğla'nın Datça ilçesi sallanıyor! Son 12 saatte 131 deprem meydana geldi         
13:20
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
12:16
Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü Konya katliamının görüntüleri ortaya çıktı! Aynı aileden 7 kişi öldü         
12:05
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" sorusuna Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
12:00
Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı         
11:48
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor         
11:22
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı Parkta korkunç kavga! Alkollü gençlerden 1'i ölü, 3'ü yaralı         
11:13
Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda Laf atma tartışması polis müdahalesiyle bitti! Saç saça baş başa kavga kameralarda         
11:10
İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı İki doz BioNTech aşısı olan ünlü sunucu Genevieve Gorder delta varyantına yakalandı         
11:05
Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile Emre Mor veto yedi! Sergen Yalçın, menajerlerin önerdiği genç futbolcuyu düşünmedi bile         
11:01
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü         
22:04
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 14:00:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yanık, Osmaniye'de orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement