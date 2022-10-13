Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması

13.10.2022 13:20
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteğine ilişkin, "Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteğine ilişkin, "Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz." dedi.

Yanık, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında iki ödeme yaptıklarını belirten Yanık, "Üçüncü ödemeler de başlıyor. 15 milyar lira ile başlamıştık, 25 milyar lira artışla şu anda Türkiye Aile Destek Programı'mızın toplam bütçesi 40 milyar lira oldu. Hane gelirinin ve hanede yaşayan kişi sayısının oranlamasıyla 450 liradan başlayarak 600 liraya kadar destek veriyorduk. Bu miktarı da yükselttik. Şu anda her ay 850-1250 lira arasında desteklemiş olacağız." diye konuştu.

"Üçüncü ödemeler ne zaman başlayacak?" sorusuna Yanık, "Üçüncü faz ödemelere bu hafta itibarıyla başlıyoruz." yanıtını verdi.

Yanık, "Bugün itibarıyla Türkiye Aile Destek Programı kapsamında kaç haneye yardım yapılıyor?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"İlk ödememizde 831 bini aşkın vatandaşımıza ödeme yapmıştık ve 427,9 milyon lira ödedik. Eylülde ikinci ödememizde 1,6 milyon haneye 882,7 milyon ödedik. Bu ayki ödememiz de 2 milyondan fazla vatandaşımıza yapılacak. Kişinin gerçekten sosyal yardım ihtiyaçlısı olup olmadığının sistem üzerinden tespiti yapıldıktan sonra hak sahipliği doğuyor. Dolayısıyla bu ayki ödemede de 2 milyondan fazla haneye 1 milyarı aşkın desteğimiz olacak."

Doğal gaz tüketim desteğine ilişkin de bilgi veren Yanık, kapsamı genişlettiklerini, ihtiyaç sahibi kiracıların da bu desteğe başvurabileceğini söyledi.

Vatandaşın doğal gaz faturasını PTT'ye götürerek, doğrudan desteği tahsil etme imkanına sahip olacağını aktaran Yanık, şu bilgileri verdi:

"Doğal gaz tüketim desteği için 3 milyar liralık kaynak ayırdık. İlk ödemede 331 bin haneye toplam 114,2 milyon lira ödemişiz. İkinci ödemeler de ekim, kasım aylarında. 2022 Ocak-Eylül arasında 2 milyon haneye 656 bin 70 ton kömür dağıtmışız. 1 milyon 791 bin 236 ton kömür desteği vermeyi hedefliyoruz. Programın başladığı 2003 yılından 2021 yılına kadar da 34 milyon ton kömür dağıtmışız."

"2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak"

Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, üniversite öğrencileri için yılda iki kez verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarına ilişkin soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz. Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz."

"500 lira tek yön mü?" sorusu üzerine Yanık, "Her bir birey için evet 500 lira. 2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak." bilgisini paylaştı.

Yanık, öğrencinin geri dönüşünde de biletini ibraz etmek şartıyla ulaşım yardımından faydalanabileceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Derya Yanık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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