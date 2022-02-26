Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Çatalca'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Çatalca'da ziyaretlerde bulundu

26.02.2022 17:05
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Çatalca'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'un Çatalca ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'un Çatalca ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yanık, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'i makamında ziyaret etti. Yaklaşık 2 ay önce açılan kaymakamlık binasının hayırlı olmasını dileyen Yanık, "İnşallah bereketli gelsin. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Sosyal Hizmet Merkezine uğrayarak çalışanlardan bilgi alan Yanık, Çatalca Hükümet Konağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığında partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Yanık, yapımı devam eden millet bahçesini inceledi.

Yanık, Çatalca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çatalca Belediyesi, Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine de ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde Yanık'a, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve AK Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan da eşlik etti.

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BAKAN DERYA YANIK'TAN ÇATALCA ZİYARETİ BAKAN DERYA YANIK'TAN ÇATALCA ZİYARETİ GÜNDEM / 26 Şubat 2022 GÜNDEM / 26 Şubat 2022

Derya Yanık, İstanbul, Hisarcık, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Çatalca'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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