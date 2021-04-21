Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Hepimize hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönemin başlangıcı olsun" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirilen Derya Yanık, "Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem başlangıcı olsun. Kaldığımız yerden hizmetlerimiz devam etsin." dedi.

Yanık, TBMM Genel Kurulunda yemin ettikten sonra gazetecilere kısa bir değerlendirme yaptı.

"Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem başlangıcı olsun. Kaldığımız yerden hizmetlerimiz devam etsin." diyen Yanık, gazetecilerle bakanlığın çalışmaları hakkında daha sonra uzun uzun konuşacağını söyledi.